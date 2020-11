Le développeur Apex Legends s’ouvre sur les prochaines modifications de Wraith et les 5 légendes les plus utilisées

in

Apex Legends a publié la mise à jour de la saison 7 il y a quelque temps. «L’Ascension» était une mise à jour majeure des développeurs depuis un certain temps car elle a introduit une toute nouvelle carte. De plus, il a également introduit une nouvelle légende «Horizon» ainsi que de nombreux changements d’équilibre.

Avec l’introduction de ces changements, la méta a changé dans le jeu. Alors que les développeurs se préparent à présenter la saison 8, ils ont brièvement parlé de quelques changements. Ils ont également mentionné les 5 légendes les plus utilisées du jeu dans la saison 7.

Daniel Klein, un concepteur de jeu senior chez Respawn, qui est en charge des légendes, a mentionné la liste dans un podcast tiers. La légende la plus utilisée est Wraith, suivie de Bloodhound, Horizon, Octane et Lifeline.

Les développeurs ont reconnu que le Wraith est bien trop puissant. Par conséquent, ils ont annoncé qu’ils renforceraient la légende dans le cadre de la mise à jour de la saison 8.

Apex Legends Saison 8: Détails du nerf Wraith

Daniel a admis que le nerf des capacités n’était certainement pas la voie à suivre. Puisque les développeurs ont déjà essayé cela et ont atteint un point de rupture, ils doivent trouver autre chose pour équilibrer Wraith. Dans le cas de Pathfinder, les développeurs ont augmenté la taille de la hitbox d’environ 20%. Ils prévoient de faire quelque chose de similaire avec Wraith.

Cependant, craignant que cela ne soit un pas trop loin, ils veulent également donner aux joueurs une raison de toujours choisir la légende. Daniel dit qu’ils peuvent « peut-être même chercher des moyens de la rendre plus amusante sur le moment », en trouvant un équilibre dans son timing tactique. Le temps est actuellement de 1,25 seconde et il veut trouver le point idéal entre ce temps et le temps précédent de 0,4 seconde.

Les développeurs prévoient de mettre Wraith sous contrôle uniquement par les changements de hitbox. De plus, ils s’attendent également à ce que les joueurs continuent de l’utiliser en le rendant amusant.

Regardez la vidéo de YouTuber WaterGotHim pour écouter des extraits de l’interview. L’équilibre dans Wraith pourrait faire place à Horizon pour devenir l’une des légendes les plus utilisées du jeu. Cependant, les développeurs prévoient également de nerf l’Horizon au cas où la légende se sentirait trop puissante.