Le deuxième verrouillage est une victoire politique pour Keir Starmer alors que Boris Johnson est obligé de manger ses mots

Vendredi matin, le député du Premier ministre, Dominic Raab, a déclaré qu’un deuxième verrouillage national serait « désespérément injuste », étant donné que les taux d’infection varient si largement d’une région à l’autre de l’Angleterre. Il y a deux semaines, Boris Johnson s’est moqué de Sir Keir Starmer pour son appel à imposer un «disjoncteur», avec des règles plus strictes à l’échelle nationale pendant une période limitée pour faire reculer les affaires avant l’hiver.Maintenant, le gouvernement a effectué son plus grand demi-tour encore, ordonnant un lock-out qui durera quatre semaines et verra les magasins, pubs et restaurants fermés, avec un retour à la règle hyper-autoritaire selon laquelle personne ne peut quitter sa maison sans une excuse raisonnable.Kier Starmer a appelé à un verrouillage (Photo: Dominic Lipinski / PA Wire) Il faut admettre que les ministres subissent des pressions incessantes alors qu’ils s’attaquent à une crise sanitaire d’une ampleur sans précédent. D’autres administrations en Europe ont fait volte-face: l’Irlande est entrée en lock-out juste une semaine après que les ministres aient défié l’appel de leurs propres conseillers scientifiques pour des mesures plus sévères, tandis que même l’Allemagne a fermé son industrie hôtelière après qu’Angela Merkel a admis que le système de recherche des contacts avait Agir en réponse aux preuves est ce que le gouvernement est censé faire, et les dernières preuves – montrant que le NHS est totalement submergé en cinq semaines, alors que les cas se multiplient dans toutes les régions du pays – sont certainement effrayantes. . Pas d’initiés 10 soulignent qu’ils se verrouillent plus tôt qu’Emmanuel Macron: sa décision n’est intervenue que cette semaine, même si la deuxième vague de la France a plusieurs semaines d’avance sur celle du Royaume-Uni.Mais il est néanmoins extrêmement embarrassant de changer de cap. rapidement, après des semaines de dénégations catégoriques qu’un disjoncteur – qualifié d ‘«option nucléaire» – était ce qu’il fallait. Le changement de cap soulève la question de savoir si le public peut faire confiance aux projections à long terme des ministres sur la voie à suivre, et il est beaucoup plus difficile pour quiconque de planifier l’avenir de manière significative.Boris Johnson a annoncé de nouvelles règles nationales pour l’Angleterre ( Photo: AP Photo / Alberto Pezzali, Pool) Le demi-tour représente également une énorme victoire pour Sir Keir. Il a pris un pari plus tôt ce mois-ci en appelant à un verrouillage à court terme, la première fois qu’il s’était sérieusement écarté de la stratégie Covid du gouvernement, et risquait de paraître insensé si les cas avaient commencé à décliner dans le cadre du système de tiers. Le parti travailliste met déjà en avant son propre «leadership» et accuse les conservateurs de «tergiversation, de retard et d’incompétence». M. Johnson fait également face à un combat potentiel avec ses propres députés d’arrière-ban. Des dizaines de personnes ont déjà voté contre des règles plus strictes sur les coronavirus et ont publiquement mis en garde le Premier ministre contre l’idée d’aller plus loin. est nécessaire. Il a déclaré à ses partisans samedi soir: «Veuillez écouter attentivement le Premier ministre. Nous devrons tous réfléchir plusieurs semaines en avant aux circonstances auxquelles nous pourrions être confrontés sur le coronavirus, sur la santé plus largement et pour les moyens de subsistance des gens. »Après avoir accumulé des preuves que le public ne suit pas suffisamment les règles existantes de Covid-19, la clé pour les ministres sera de faire en sorte que le deuxième verrouillage se révèle aussi efficace que le premier. Cela pourrait bien sauver Noël – mais au prix d’une humiliation politique pour Boris Johnson.

Linnea Panier à linge cartonnée avec couvercle 54L rose Rien n'est perdu tant que maman n'a pas cherché Bac de rangement 54 litres pliable avec poignée et fond rigide amovible pour ranger vos objets, linge de maison, jouets, etc - Dimensions 30x30x60 cm coloris rose - Panier à linge

Générique RUBAN LIN LA VIE C'EST QUE DE L'AMOUR 1 ruban en lin floqué avec inscription la vie c'est que de l'amour en or 14 cm x 5 mètres. Ce ruban fera sensation sur votre table pour un mariage ou une soirée en amoureux. Posé sur une table brute ou sur un chemin de table, ce ruban sublimera votre décoration. Vous pourrez également le couper à votre

Linnea Panier à linge cartonnée avec couvercle 54L bleu Rien n'est perdu tant que maman n'a pas cherché Bac de rangement 54 litres pliable avec poignée et fond rigide amovible pour ranger vos objets, linge de maison, jouets, etc - Dimensions 30x30x60 cm coloris bleu - Panier à linge

Bodega Cerrón El Tiempo Que Nos Une 2019 El Tiempo Que Nos Une 2019 0.750l, Rouge: 100% Monastrell. . Jumilla, Espagne

Wonderbox Coffret cadeau Coups de cur dans le Sud-Est - Wonderbox Coups de cur dans le Sud-Est - Coffret cadeau Wonderbox - Idée cadeau MULTI pour 1 ou 2 personnes - envie de soleil, de paysages colorés et de spécialités savoureuses ? cap sur la région sud-est ! trouvez votre bonheur entre mer, montagnes, vignes, villages pittoresques et restaurants de caractère. le cadre

Donjoy Aircast Airselect Anneau de Verrouillage pour Botte Rigide 10 unités Donjoy Aircast Airselect Anneau de Verrouillage pour Botte Rigide 10 unités sont idéals pour maintenir le pied dans la botte d'immobilisation et obtenir d'avantage de confort. Il s' utilise avec exclusivement avec les modèles : AirSelect Elite. AirSelect Standard. AirSelect Courte.