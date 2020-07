Le deuxième marché mondial des smartphones voit ses livraisons chuter de moitié au deuxième trimestre

Un double coup dur a eu un impact négatif sur le deuxième plus grand marché de smartphones au monde au cours du deuxième trimestre de l’année. Selon Canalys, l’épidémie mondiale de coronavirus a entraîné l’arrêt de la production de smartphones dans le pays. Et la demande de combinés a fortement chuté car les détaillants en ligne et hors ligne n’étaient pas autorisés à les vendre. Ce fut le cas en Inde jusqu’à la mi-mai; cela signifie que COVID-19 a affecté l’offre et la demande de smartphones en Inde pendant la moitié du deuxième trimestre.

Xiaomi est resté le premier fabricant de smartphones en Inde au deuxième trimestre



, avec son rapport qualité-prix adapté à un pays en développement comme l’Inde, est resté le premier fabricant de smartphones du marché au cours du deuxième trimestre. Même si les expéditions, à 5,3 millions d’unités, ont diminué de 48% d’une année sur l’autre (la société a expédié 10,3 millions de téléphones au cours du même trimestre de l’année dernière), la part de marché de Xiaomi a à peine baissé de 31,3% au deuxième trimestre 2019 à 30,9% au cours du deuxième trimestre de cette année. trimestre.

Vivo a terminé deuxième au deuxième trimestre après avoir livré 3,7 millions de téléphones au cours des trois mois. Même avec une baisse de 36% du nombre de téléphones expédiés, la part de marché du fabricant est passée de 17,5% à 21,3% d’avril à juin de cette année. Samsung a vu les livraisons de téléphones en Inde diminuer de 60% sur une base annuelle, le nombre de téléphones livrés passant de 7,3 millions à 2,9 millions. Même la populaire série Galaxy A n’a pas pu arrêter l’hémorragie alors que Sammy a vu sa part du marché indien des smartphones passer de 22,1% à 16,8%.

Oppo a terminé quatrième pour le trimestre avec une baisse de 27% des expéditions de 3 millions à 2,2 millions, ce qui a permis à l’entreprise d’augmenter sa part de marché de 9,2% à 12,9%. Et à la cinquième place au cours du trimestre était Realme. Ce dernier a expédié 1,7 million de téléphones au cours des trois mois, soit un million ou 35% de moins qu’au cours du même trimestre l’an dernier. Realme détenait 10% du marché indien des smartphones au deuxième trimestre, ce qui était en hausse par rapport à la part de 8,1% qu’il détenait au deuxième trimestre de 2019.

L’analyste de Canalys, Madhumita Chaudhary, a déclaré: « Alors que les vendeurs ont connu une augmentation des ventes dès l’ouverture des marchés, les installations de production ont dû faire face à des pénuries de personnel en plus des nouvelles réglementations concernant la fabrication, ce qui a entraîné une baisse de la production. La fluidité de la situation de verrouillage en Inde a eu un effet profondément enraciné sur les stratégies de commercialisation des fournisseurs. Xiaomi et Vivo ont entrepris une stratégie O2O (hors ligne à en ligne) pour soutenir leur vaste réseau hors ligne. Les canaux en ligne également, tout en constatant un effet positif de la pandémie sur la part de marché, ont vu leurs ventes diminuer considérablement. «

Ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les fabricants de téléphones chinois comme Xiaomi, Vivo, Oppo et Realme en Inde au cours du trimestre en cours est une escarmouche à la frontière entre les deux pays. 20 soldats indiens ont été tués par les Chinois et l’Inde a commencé à retenir les expéditions de Chine vers le pays. Canalys affirme que 96% de tous les smartphones vendus en Inde l’année dernière ont été fabriqués localement. Malgré cela, l’analyste de Canalys Adwait Mardikar note que l’attrait de la baisse des prix sur les téléphones d’entreprises chinoises comme Xiaomi aidera ces fabricants à vendre leurs produits en Inde. Il dit: «Les vendeurs transmettent le message« Fabriqué en Inde »aux consommateurs et sont impatients de positionner leur marque comme« l’Inde d’abord ». Malgré le sentiment, l’effet sur Xiaomi, Oppo, Vivo et Realme est susceptible d’être minime, car les alternatives de Samsung, Nokia ou même Apple ne sont guère compétitives en termes de prix. » L’analyste de Canalys Chaudhary a déclaré que les fabricants espèrent que les nouveaux combinés 5G entraîneront une augmentation des ventes. Il a noté que « la transition vers la 5G est la prochaine grande opportunité, et l’annonce par Jio de sa disponibilité à déployer la 5G, dès que le spectre sera disponible, a fourni une lueur d’espoir à la plupart des fournisseurs qui ont été battus par la pandémie actuelle. »

La stratégie d’optimisation des ressources de Xiaomi joue très bien en Inde

En parlant d’Apple, la société a obtenu les meilleures performances parmi les 10 meilleurs fabricants de smartphones en Inde avec une baisse de 20% d’une année sur l’autre des expéditions. Le nombre d’iPhones livrés en Inde était légèrement supérieur à 250 000 unités. Même si les prix font des iPhones des articles de luxe en Chine, un autre assembleur d’iPhone travaille à la construction d’une nouvelle usine en Inde pour rejoindre Foxconn et Wistron. Bloomberg rapporte que Pegatron, le deuxième plus grand assembleur d’iPhone en Chine après Foxconn, commencera éventuellement à produire des modèles d’iPhone en Inde. Apple envisage de déplacer jusqu’à 20% de la production d’iPhone hors de Chine pour éviter la possibilité de tarifs à l’avenir alors que la relation tendue entre les États-Unis et la Chine se poursuit.

Dans l’ensemble, pour le trimestre, 17,3 millions de combinés ont été expédiés en Inde, en baisse de 48% par rapport aux 33 millions livrés au cours du même trimestre de l’année dernière.