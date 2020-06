Le deuxième film de « 365 Days » sortira bientôt?

Un nouveau film fait son chemin dans l’industrie de la radiodiffusion et le public en est devenu fou. 365 jours, c’est un film basé en Pologne qui tourne autour de l’histoire d’amour de Massimo et Laura. Massimo est membre de la famille mafieuse siccilienne tandis que Laura dirige le poste de directeur des ventes. La situation s’intensifie alors que Massimo retient Laura en captivité et la met au défi de la faire tomber amoureuse d’elle en 365 jours.