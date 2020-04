Le designer queer eye Bobby Berk aide les joueurs de croisement d’animaux

Si vous avez besoin d’aide pour concevoir votre maison Animal Crossing: New Horizons, Bobby Berk de Queer Eye est là pour vous aider. Comme beaucoup d’entre vous le savent, trouver la bonne combinaison d’articles pour décorer votre maison sera une douleur à l’arrière. De plus, même lorsque vous obtenez tout ce que vous pensez que vous voulez, parfois ce que vous voyez dans votre tête ne correspond pas à ce que vous finissez par créer dans vos maisons. Donc, beaucoup de gens finissent par créer ou obtenir un tas de choses dans Animal Crossing qui ont l’air cool mais ne correspondent pas vraiment à ce à quoi elles veulent que leur vie dans le jeu ressemble. Pour ceux qui recherchent un peu d’aide, vous pouvez maintenant l’obtenir sur le salon Queer Eye, à un degré. Le spectacle envoyé un message sur leur compte Twitter en faisant savoir aux gens que Berk, qui est architecte d’intérieur, vous aidera avec quelques conseils et critiques sur l’apparence de votre maison.

Jusqu’à présent, une tonne de personnes en ont profité en ligne. Certains d’entre eux ont reçu des compliments car Berk semble déjà apprécier ce qu’ils ont fait et n’a pas vraiment de conseils. D’autres visent une esthétique et obtiennent des pointeurs. D’autres ont posté ce qui ressemble à une scène de Hoarders et ont reçu quelques conseils sur ce qu’il faut faire pour embellir l’endroit. Tout dépend de ce que vous recherchez en ce qui concerne un PDV et des paroles de sagesse. Si vous souhaitez l’essayer, tout ce que vous avez à faire est de prendre un instantané de votre place sur le Switch avec celui-ci lié à votre compte Twitter, puis d’envoyer un message à Bobby et à l’émission avec leurs @. Bonne chance à vous pour obtenir des conseils, et rappelez-vous, vous n’apprenez pas toujours ce que vous voulez mais vous apprenez ce dont vous avez besoin.

