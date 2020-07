Le design de OnePlus Nord dévoilé avant son lancement dans une vidéo YouTube

le OnePlus Nord est excité comme aucun autre téléphone et si vous en avez assez des teasers, le midranger a été révélé en entier dans une vidéo récemment.

YouTuber Marques Brownlee souhaitait en savoir plus sur les différents coûts associés à un combiné et OnePlus l’a contacté. Le résultat? Une vidéo informative où nous pouvons non seulement voir le OnePlus Nord dans la chair, mais aussi un aperçu de son processus de conception.

La vidéo ne révèle vraiment rien de ce que nous ne savons pas encore sur le OnePlus Nord. Pei a confirmé que le combiné budgétaire ne sera pas classé IP, car cela aurait fait augmenter le coût de l’appareil. Le téléphone offrira toujours un certain degré de protection contre l’eau, mais il n’a pas été conçu pour des cas d’utilisation extrêmes. Pei explique que ce n’est pas tant les composants associés à l’étanchéité d’un téléphone qui augmentent le coût, mais d’autres choses telles que les machines et la main-d’œuvre.

Il parle également du fait que les panneaux AMOLED sont jusqu’à deux fois plus chers que les écrans LCD et que le coût des écrans à 90 Hz a relativement diminué, car de plus en plus de fabricants optent pour un taux de rafraîchissement plus élevé. Selon les rumeurs, le OnePlus Nord arborera un écran OLED 90 Hz de 6,44 pouces.

Pei dit également que bien qu’il ne coûte pas cher d’ajouter une prise casque à un téléphone, cela entraîne des compromis tels que des dimensions accrues et une capacité de batterie réduite, c’est peut-être pourquoi le Nord n’en a pas. Il ajoute également que le prix des écouteurs sans fil a baissé ces derniers temps, donc le port audio manquant ne devrait pas être un gros problème.

On peut aussi voir système de caméra selfie logé dans un double trou dans le clip, qui serait composé d’un capteur principal 32MP et d’un module grand angle 8MP.

OnePlus Nord aurait pu être très différent

Les prototypes OnePlus Nord qui n’ont pas réussi

En parlant de la caméra, OnePlus pensait auparavant à une configuration en forme de L pour les caméras arrière, mais a ensuite décidé de ne pas le faire pour assurer la cohérence avec la conception de OnePlus 8. Cette décision a entraîné un retard d’un mois dans le lancement du smartphone. L’appareil photo aligné verticalement possède apparemment quatre capteurs, dont un tireur principal de 48 MP, un vivaneau ultra-grand angle de 8 MP, une unité de profondeur de 5 MP et un macro capteur de 2 MP.

Apparemment, le OnePlus Nord ressemble beaucoup au OnePlus 8, sauf pour le placement de la matrice de caméras. Nous savons déjà que contrairement aux téléphones phares de l’entreprise, il sera alimenté par le Puce Snapdragon 765G de milieu de gamme qui garantit la connectivité 5G. Ce sera probablement couplé avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le démantèlement du téléphone par nul autre que Zack Nelson de la chaîne YouTube JerryRigEverything (oui, cela a été fait aussi!) A également confirmé qu’il sera équipé d’un 4 115mAh batterie. Pei dit également que sa technologie 30W Warp Charge, qui, selon nous, sera compatible avec le téléphone, est un autre composant coûteux. Rassurez-vous, cela ne se traduirait pas par un téléphone cher, car la société a confirmé que OnePlus Nord est un appareil de moins de 500 $.