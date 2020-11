Le dernier thriller de M. Night Shyamalan a terminé le tournage – / Film

M. Night Shyamalan (Le sixième sens, Verre) a terminé la photographie principale sur Vieux, son prochain thriller basé sur un roman graphique français. Le projet a commencé à être tourné fin septembre et s’est terminé le week-end dernier. Voici ce que nous en savons jusqu’à présent.

Production emballée sur @oldthemovie Ce fut une expérience incroyable. Plus que reconnaissant envers le peuple de la République dominicaine qui était si attentionné et accueillant. C’est l’un des plus beaux pays remplis des gens les plus gentils. Je pense à toi alors que je retourne à Philadelphie. pic.twitter.com/56fxKcNb4E – M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 16 novembre 2020

Shyamalan a tourné la plupart de ses films dans et autour de sa base natale de Philadelphie, en Pennsylvanie, mais le cadre de cette histoire l’obligeait à se défaire de la tradition et à se rendre en République dominicaine pour capturer la plage du thriller. Vieux est basé sur un roman graphique français appelé Château de sable, écrit par Pierre Oscar Levy et illustré par Frederik Peeters, que le réalisateur a reçu comme cadeau de fête des pères et a tellement aimé qu’il a acheté les droits du film sur le projet. Il a écrit, produit et réalisé cette adaptation.

Voici la description du roman graphique:

Tôt le matin, lors d’une parfaite journée d’été, les gens commencent à descendre sur une plage idyllique et isolée. Parmi eux, une famille, un jeune couple, un réfugié et des touristes américains. Son sable fin et blanc est bordé de bassins rocheux remplis d’eau cristalline. La plage est à l’abri des regards indiscrets par des falaises bordées de vert qui planent autour de la crique. Mais cette utopie garde un sombre secret. Le corps d’une femme est retrouvé flottant dans les eaux, ce qui rassemble ces treize inconnus pour tenter de démêler l’énigme du sable et s’échapper vivant de la plage dans ce mystère tendu et fantastique.

Mais apparemment, Vieux ne sera pas une adaptation directe du matériel source. Au lieu de cela, il utilisera le roman graphique comme source d’inspiration, Shyamalan modifiant certains détails pour s’adapter à sa vision spécifique. Il a assemblé un casting assez impressionnant pour ce projet, y compris Eliza Scanlen (Petites femmes, objets pointus), Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit, ne laisse aucune trace), Vicky Krieps (Fil fantôme), Alex Wolff (Héréditaire), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road), Nikki Amuka-Bird (L’ascendance de Jupiter), Gael García Bernal (Mozart dans la jungle), et Ken Leung (Perdu).

Vieux sort en salles sur 23 juillet, 2021.

