Le dernier rapport indique que les modèles d’iPhone Apple 5G 2020 seront produits à partir du mois prochain

Le premier jour de ce mois, nous vous avons dit que le 6,7 pouces Apple iPhone 12 Pro Max et 6,1 pouces Apple iPhone 12 Pro allaient être produits à partir du mois prochain. Pour ceux d’entre vous qui ont perdu le temps assis à la maison et regarder Deux hommes et demi répète, ce serait juillet. Digitimes rapporte aujourd’hui (via MacRumors) que l’Engineering Validation and Testing (EVT) pour le Les modèles 2020 5G iPhone 12 seront terminés à la fin de ce mois. Cela permettra à la production des nouveaux combinés de commencer en juillet.

Bien que Digitimes indique que les quatre modèles d’iPhone commenceront à être assemblés en même temps et seront dévoilés en septembre, il n’est pas clair si tous seront publiés en même temps. En septembre 2017, Apple a dévoilé la série iPhone 8 et le iPhone X à la même date mais ce dernier n’a été lancé que le 3 novembre de la même année. L’année suivante, Apple a présenté le iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max à la même date en septembre; cependant, l’iPhone XR n’est sorti que le 26 octobre 2018. L’année dernière, les trois modèles ont été introduits et lancés ensemble.

Apple devrait commencer la production de ses nouveaux téléphones le mois prochain



Ming-Chi Kuo, l’analyste de TF International qui a apparemment accès au cerveau de Tim Cook, a déclaré que les modèles Pro prenant en charge les signaux sous-6 GHz et mmWave 5G seront retardés en raison des changements de conception d’antenne dans le boîtier nécessaires pour le signaux mmWave plus rapides. Kuo dit que les modèles standard de l’iPhone 12 ne fonctionneront qu’avec la sous-6 GHz 5G uniquement. Si cela est vrai, le manque de mmWave 5G répandu aux États-Unis pourrait vous donner une raison de reporter la mise à niveau de votre iPhone jusqu’à la famille iPhone 13 de 2021 si la 5G est votre principale raison de mise à niveau. En effet, Verizon, travaillant principalement avec le spectre mmWave, ne disposera que de la 5G dans 60 marchés d’ici la fin de cette année dans le meilleur des cas. Alors que T-Mobile propose la 5G à l’échelle nationale, cela est accompli grâce à l’utilisation de ses ondes hertziennes à faible bande de 600 MHz; seule une petite partie du pays est couverte par les signaux mmWave de T-Mobile. En conséquence, ceux des États qui achètent les modèles iPhone 12 Pro peuvent être confrontés à des zones limitées où ils auront un service 5G, quel que soit le modèle qu’ils achètent et le support qu’ils utilisent.

Les modèles Apple iPhone 12 Pro arboreront trois caméras et un capteur LiDar à l’arrière

Les rendus de la série iPhone 12 révèlent un nouveau design magnifique qui se débarrasse des côtés arrondis et les remplace par des côtés plats rappelant le iPhone 5 et iphone 5s. Apple aurait réduit la taille de l’encoche et devrait proposer quatre modèles différents: l’iPhone 12 de 5,4 pouces, l’iPhone 12 Plus de 6,1 pouces, l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Les quatre modèles utiliseront des panneaux OLED avec les modèles Pro avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Les quatre modèles seront alimentés par le chipset bionique A14 de 5 nm contenant 15 milliards de transistors (avec un « b ») à l’intérieur. Les modèles Pro devraient également disposer de 6 Go de mémoire par rapport aux 4 Go que l’on retrouve sur les deux autres variantes, et la configuration de l’iPhone 12 pourrait commencer à 128 Go cette année au lieu de 64 Go.

Les modèles d’iPhone standard devraient peser avec des caméras larges et ultra-larges à l’arrière et inclure un capteur LiDar. Ce dernier utilise le temps de vol pour produire des mesures de profondeur plus précises pour des capacités AR améliorées, des images améliorées en basse lumière et de meilleurs portraits. Les modèles Pro auront tout cela ainsi qu’une caméra télescopique équipée d’un zoom optique 3x.

Apple a frappé un home run l’année dernière en augmentant la taille des batteries alimentant la famille iPhone 11. On peut s’attendre à plus de la même chose cette année avec une rumeur appelant l’iPhone 12 Pro Max à transporter une batterie de 4400mAh. Ce serait une solide augmentation de 10% par rapport à la batterie 3969mAh trouvée à l’intérieur de l’iPhone 11 Pro Max.

Alors qu’Apple commencera à mettre ses nouveaux modèles 5G 2020 au four le mois prochain, la principale question que personne ne sait avec certitude est de savoir quand les cookies seront prêts à manger. Hock Tan, le PDG de Broadcom, un fournisseur de puces Wi-Fi pour iPhone et d’autres composants, a laissé entendre la semaine dernière qu’il y aurait un retard dans la sortie de la gamme iPhone 12. Hock a déclaré qu’il y avait un «retard majeur du cycle de production» chez un «grand client de téléphone mobile nord-américain». Et cela indique un retard pour le lancement des iPhones 2020.