Le dernier pilote américain dirigé par Johan Renck de Tchernobyl – / Film

Réalisateur Johan Renck était derrière la caméra pour les cinq épisodes de la mini-série spectaculaire de HBO Tchernobyl en 2019, et il a fini par gagner deux Emmy bien mérités pour son travail sur cette émission. Maintenant, le réalisateur suédois revient sur HBO: Renck dirigera la chaîne premium Le dernier d’entre nous pilote, qui est basé sur le jeu vidéo populaire.

Maintenant, on peut le dire. J’ai hâte de repartir avec Johan.https: //t.co/KlP8LsZZ3t – Craig Mazin (@clmazin) 8 juin 2020

Selon The Hollywood Reporter, Johan Renck dirigera le Le dernier d’entre nous pilote pour HBO, marquant un retour au réseau où il a remporté le plus grand succès de toute sa carrière de réalisateur lorsqu’il a produit et réalisé Tchernobyl, le regard sombre mais captivant de la catastrophe nucléaire soviétique. Il marquera également une réunion avec Craig Mazin, qui a créé et servi de showrunner de Tchernobyl et écrira Le dernier d’entre nous aux côtés de l’écrivain et directeur de création du jeu vidéo, Neil Druckmann.

Le dernier d’entre nous est un «conte de la post-apocalypse, centré sur la relation entre Joel, un passeur dans ce nouveau monde, et Ellie, une adolescente qui pourrait être la clé d’un remède contre une pandémie mortelle. Joel, une survivante endurcie, est engagée pour faire sortir en contrebande la jeune fille de 14 ans d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail devient rapidement un voyage brutal et déchirant alors qu’ils traversent les États-Unis et dépendent les uns des autres pour leur survie. » Le jeu, qui est sorti en 2013, a pris une étrange résonance face à une pandémie mondiale en cours dans la vie réelle.

Avant de devenir un réalisateur acclamé de spectacles comme Breaking Bad, Les morts qui marchent, Vikings, Bates Motel, Lignée, et Arrêter et prendre feu, Renck était connu comme le chanteur / compositeur Stakka Bo, qui a fait de la musique comme ceci:

Alors que sa carrière de réalisateur dépassait sa carrière musicale, il a maintenu un lien avec la musique en réalisant des vidéos pour Beyoncé, Madonna, Robyn, Lana Del Ray, Chris Cornell, Kylie Minogue, David Bowie, etc. En parlant de musique: double oscarisé Gustavo Santaolalla, qui a créé la partition mémorable du jeu, revient pour composer la musique du spectacle.

Carolyn Strauss, l’un des producteurs exécutifs de Tchernobyl et Le Trône de Fer, produira également cette adaptation télévisée en collaboration avec Mazin, Druckmann et Evan Wells, le président du développeur de jeux Naughty Dog. Sony Pictures Television coproduit l’émission, tout comme PlayStation Productions. Ce sera la première émission de PlayStation Productions, et même si j’espère que cette émission sera formidable, ce n’est pas parce que PlayStation a un certain contrôle créatif que cela sera nécessairement une adaptation bien-aimée – 2016’s Assassin’s Creed était supervisé par Ubisoft Film & Television, et nous savons tous comment cela s’est passé.

