Le dernier peu impressionnant de George Clooney: il utilise un Flowbee

George Clooney pourrait-il être plus génial? Alors que certaines célébrités dépensent des milliers de dollars chaque année pour la coiffure, le renard argenté offre à la place des cadeaux d’un million de dollars à ses amis, mais se coupe les cheveux à l’aide du gadget infopublicitaire des années 80, The Flowbee.

En tant que commentateur politique Max Kennerly l’a dit, « Pour avoir l’air aussi beau avec rien de plus qu’un friggin ‘ancien Flowbee, Dieu – et je ne saurais trop insister sur ce point – damne-le. »

Clooney a fait la confession lors d’une interview avec Tracy Smith sur « Sunday Morning » de CBS, lorsque la conversation s’est tournée vers les cheveux impeccables de l’acteur, bien qu’il n’ait pas pu se faire couper les cheveux pendant des mois en raison de la pandémie. Il a révélé qu’il se coupait les cheveux lui-même depuis environ 25 ans, et qu’il l’avait fait avec l’aide d’un Flowbee, un accessoire à vide créé dans les années 80 conçu pour les coupes de cheveux de bricolage.

«Mes cheveux ressemblent vraiment à de la paille et ils sont donc faciles à couper. Vous ne pouvez pas vraiment faire trop d’erreurs », a déclaré Clooney. «Il y a donc des années… j’ai acheté un Flowbee.»

Smith ne pouvait pas y croire. « Arrête ça! » s’exclama-t-elle. «Vous ne l’utilisez pas!»

Clooney hocha la tête avec un sourire. «Mes coupes de cheveux prennent littéralement deux minutes», a-t-il plaisanté, indiquant même qu’il avait utilisé un Flowbee pour la coupe de cheveux qu’il arborait pendant l’interview.

L’acteur / réalisateur George Clooney raconte @thattracysmith qu’il coupe ses propres cheveux depuis des années – en utilisant la machine de coupe de cheveux Flowbee https://t.co/SWYT8pFC8h pic.twitter.com/bKepm5LQCM – CBS dimanche matin 🌞 (@CBSSunday) 29 novembre 2020

Tout le monde ne croit pas Clooney. «C’est un énorme farceur. Je pense qu’il lui tire la jambe », a tweeté la présentatrice de CBS Philadelphie Trang Do. «Un cadeau de Noël précoce pour les créateurs de Flowbee.»

Mais que ce soit une confession ou une blague, l’interview de Clooney a fait ressortir de nombreuses histoires Twitter d’utilisateurs de Flowbee. Sanjay Shah, producteur de la série animée «Central Park» et ancien scénariste / producteur de «King of the Hill» et «Fresh Off The Boat», a déclaré qu’il avait utilisé un Flowbee pendant des années et avait même montré une photo de son cru.

«Je me souviens avoir vu le film publicitaire Flowbee quand j’étais enfant et je me suis dit:« Pourquoi tout le monde est-il si calme? L’avenir est arrivé! », A-t-il tweeté. «Je me coupe les cheveux avec un depuis une décennie. J’aime cela. Je ne suis pas surpris que Clooney soit un Flowbro.

D’autres bouillonnaient de jalousie envers Clooney pour avoir fait une belle apparence si facile.

Pouvez-vous imaginer être si terriblement beau que vous pouvez utiliser un putain de FlowBee pour vous couper les cheveux et ne pas finir par ressembler à un orteil coupé dans le lit d’une rivière? Je ne peux pas. – Michigan Man… Fait tout ce que AMichiganderCan !!!! (@DylanGlossinger) 29 novembre 2020

Je pense que le Flowbee fonctionne si vous ne ressemblez qu’à George Clooney 😆 Mes sympathies aux gens qui les achètent pour leur s / o espèrent que cela aura le même effet lol pic.twitter.com/BmR1TfSXB0 – Christine (@ _ChrissyM870) 29 novembre 2020

Et d’autres ont félicité Flowbee pour avoir obtenu la meilleure publicité gratuite qui soit. « Flowbee va avoir suffisamment d’argent pour acheter Amazon dans les 24 heures », a plaisanté l’écrivain de Daily Beast, Thor Benson.

Flowbee aura suffisamment d’argent pour acheter Amazon dans les 24 heures https://t.co/duAG1zYJWL – Thor Benson (@thor_benson) 29 novembre 2020

Les inventeurs de Flowbee en ce moment. pic.twitter.com/Ep9YRRokQQ – Ryan Spurlock WPS! (@welpokthen) 29 novembre 2020

Dans une interview à GQ, le lauréat d’un Oscar a déclaré qu’en 2013, il avait trouvé un bon moyen de remercier ses 14 amis les plus proches pour leur soutien au fil des ans: en leur donnant 1 million de dollars chacun.

«J’ai dormi sur leurs canapés quand j’étais fauché. Ils m’ont prêté de l’argent quand j’étais fauché. Ils m’ont aidé quand j’avais besoin d’aide au fil des ans. Et je les ai aidés au fil des ans », a déclaré Clooney. «Nous sommes tous de bons amis. Et j’ai pensé, vous savez, sans eux, je n’ai rien de tout cela. Et nous sommes tous très proches, et je pensais simplement que si je me fais heurter par un bus, ils sont tous dans la volonté.

Clooney est apparu sur « Sunday Morning » de CBS pour promouvoir son prochain film « The Midnight Sky », qu’il a réalisé, coproduit et joué en tant que scientifique de l’Arctique essayant d’arrêter une équipe d’astronautes, dirigée par Felicity Jones et David Oyelowo, de retour sur Terre et face à un événement apocalyptique inconnu. Le film sortira en salles le 23 décembre.