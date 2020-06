Le dernier original de Shudder – / Film

Ici, nous avons une bande-annonce d’un film intitulé Délicieux. Cela peut ne pas ressembler à un titre particulièrement effrayant, mais Délicieux est, en fait, un film d’horreur. C’est le dernier original de Shudder, et présente une épidémie de zombies qui provient d’un hôpital connu pour la chirurgie plastique. Le chaos s’ensuit – et sur la base de la bande-annonce ci-dessous, il y a beaucoup de sang, de sang et de vomissements pour garder les choses intéressantes. Découvrez la bande-annonce pour Délicieux ci-dessous, et préparez-vous pour tout le goo!

Remorque délicieuse

Il y a beaucoup de cris, de saignements de sang et de vomissements dans cette bande-annonce pour Délicieux, une nouvelle comédie d’horreur du réalisateur Lars Damoiseaux. Dans le film, «Un jeune couple se rend dans un hôpital ombragé d’Europe de l’Est pour une chirurgie plastique. La jeune femme veut une réduction mammaire. Sa mère vient pour un autre lifting. Errant dans une salle abandonnée, le petit ami tombe sur une jeune femme, bâillonnée et attachée à une table d’opération; elle est le résultat d’un traitement expérimental de rajeunissement. Il la libère mais ne se rend pas compte qu’elle est patiente zéro et il vient de provoquer l’épidémie d’un virus qui transformera les médecins, les patients et sa belle-mère en zombies sanguinaires. » Maaike Neuville, Bart Hollanders, Benjamin Ramon, Clara Cleymans, et Joshua Rubin étoile.

Le cinéma zombie est en quelque sorte joué à ce stade, mais bon, si vous êtes toujours un fan, cela pourrait être votre allée. Cela ne retient définitivement pas le sang et les tripes, et cela pourrait être suffisant pour les gorehounds. La comédie d’horreur est un sous-genre notoirement délicat à comprendre – le plus souvent, les films qui tentent d’être à la fois effrayants et drôles finissent par être bruyants. En espérant Délicieux monte au-dessus de la mêlée.

Délicieux arrivera sur Shudder aux États-Unis et au Royaume-Uni le 25 juin.

Articles sympas du Web: