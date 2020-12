Le dernier Jedi aurait pu présenter un camée Anakin

Star Wars Les derniers Jedi était plein de camées, d’oeufs de Pâques et de hochements de tête de franchise, mais les fans avaient presque une référence supplémentaire qu’ils n’auraient pas nécessairement devinée.

Écrivain et réalisateur de The Last Jedi, Rian Johnson, a récemment révélé qu’il avait en fait joué avec l’idée de ramener Anakin Skywalker en tant que fantôme de force à un moment charnière du film à la place d’un autre.

Sur son personnel Twitter compte, Johnson a été demandé par un fan si le fantôme d’Anakin était jamais même sur son radar en tant que moment potentiel du film, ce à quoi le réalisateur a répondu: « Brièvement pour la scène de brûlure d’arbre, mais la relation de Luke était avec Vader pas vraiment Anakin , ce qui semblait compliquer les choses plus que ce moment ne le permettait. Yoda se sentait comme le professeur le plus percutant pour ce moment. «

La scène susmentionnée dans Le dernier Jedi présente Luke se rendant dans un arbre uneti creusé où il s’attend à trouver les textes Jedi originaux (la source de toutes les connaissances sur la religion Jedi), mais ils ont déjà été supprimés par Rey caché à bord du Millenium Falcon. Alors que Luke se prépare à brûler les restes, un esprit de Force Yoda lui apparaît et le brûle lui-même (un moment que les fans étaient déjà critique de, pour commencer.)

Même si ça aurait été amusant de ramener Hayden Christensen en tant que jeune Vader pour une scène entre père et fils, comme l’a déclaré Johnson, l’échange réel entre les deux était très différent. Ramener un favori des fans Yoda pour transmettre sa sagesse à Luke une dernière fois et nourrir le désir des fans d’avoir un aperçu de Yoda était certainement la voie à suivre – l’échange Luke et Vader est probablement préférable de le laisser tel quel.

Que pensez-vous du camée proposé? Aimeriez-vous avoir vu un œuf de Pâques Anakin Star Wars: Les derniers Jedi?

