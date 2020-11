Le dernier iPad mini d’Apple est en vente à un prix exceptionnel du Black Friday dès maintenant

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Si vous rencontrez des difficultés pour trier les dizaines et les dizaines de Offres Black Friday 2020 disponibles dans tout le pays sur … à peu près tout ce dont vous pourriez avoir besoin cette saison des vacances en termes d’appareils mobiles et de gadgets de tous types pour une bonne affaire de tablette, Amazon semble avoir tranquillement lancé un nouvel iPad mini spectaculaire vente.

Nous parlons évidemment de la cinquième génération de 7,9 pouces sortie il y a environ 18 mois, qui n’a pas encore reçu de suite et peut effectivement être interrompu lorsque Le premier iPhone pliable d’Apple sort inévitablement.

Jusque-là, vous pouvez obtenir chaque Wi-Fi uniquement Modèle iPad mini (2019) pour entre 64 $ et 69 $ de moins que d’habitude, ce qui équivaut à des rabais intéressants allant de 13 à 16% sur le prix catalogue de l’ardoise. Cela pourrait ne pas ressembler à un fracas de terre Offre iPad Black Friday (parce que ce n’est sans doute pas), mais malgré son âge relativement avancé, ce bad boy compact reste essentiellement inégalé dans le segment des moins de 8 pouces, ce qui explique pourquoi nous ne le voyons presque jamais vendu à quelque chose qui ressemble à une remise décente.

Propulsé par le même processeur Apple A12 Bionic que celui sorti en 2020 IPad de 10,2 pouces, l’iPad mini 5 a l’air un peu obsolète à l’extérieur, offrant néanmoins beaucoup de punch et une expérience logicielle imbattable pour son prix de départ régulier de 399 $.

À 64 dollars de moins que cela, cette chose est une véritable volée si l’on considère son bel écran Retina avec la technologie True Tone et une résolution de 2048 x 1536 pixels, ainsi que sa durée de vie de la batterie objectivement grande, sa caméra arrière étonnamment décente, et scanner d’empreintes digitales Touch ID monté à l’avant toujours fiable.

Vous pouvez même associer l’iPad mini de cinquième génération à un Apple Pencil (de première génération) (vendu séparément, bien sûr) pour booster votre productivité mobile et mettre en valeur votre créativité.

Malheureusement, si vous souhaitez également rester toujours connecté, vous devrez acheter une configuration compatible LTE avec votre choix de 64 ou 256 Go d’espace de stockage interne au prix de détail complet dès maintenant (ou du moins très proche de cela. marque). Du côté positif, les variantes d’iPad mini 5 de 64 et 256 Go uniquement Wi-Fi en vente ce Black Friday peuvent être proposées dans des teintes or, argent et gris sidéral, du moins au moment d’écrire ces lignes.