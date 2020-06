Le dernier et… Candyman de Blumhouse!? – betanewsfr

L’épidémie imprévue de Coronavirus du premier trimestre a vraiment gâché les plans de déploiement de nombreuses sorties majeures en studio. Les théâtres étant obligés de fermer soudainement leurs magasins et seuls les Drive-In impairs étant autorisés à fonctionner (en grande partie en Amérique du Nord), la plupart des grandes maisons de disques ont dû sacrifier leurs plans ambitieux sur grand écran pour au moins un ou deux titres, en faveur d’une version premium VOD. De « Trolls: World Tour » à « Scoob », « Artemis Fowl », « The King of Staten Island » et plus récemment, « Greyhound » avec Tom Hanks, nous avons été gâtés à la maison avec les premières versions – presque un merci ‘pour supporter le verrouillage.

Bien que les cinémas se préparent à rouvrir dans la plupart des pays, les studios ne sont pas convaincus que le public va affluer dans un auditorium bondé pour regarder un film – en particulier avec le virus toujours en marche et les règles d’auto-distanciation ici pour rester pour le un avenir prévisible. En tant que tel, attendez-vous à ce que quelques titres supplémentaires sautent en salles et se rendent directement sur iTunes avant la fin de l’année.

Prochain? quelques nouveaux films d’horreur pourraient bientôt être visibles depuis le canapé.

Avec la sortie du redémarrage de « Candyman » en mai repoussé en raison de C19, et évidemment, aucune garantie que le public ne se présentera lorsque celui-ci finira par ouvrir (il devrait sortir en salles en septembre), ce ne sera pas une surprise pour bientôt entendre que la refonte d’horreur très attendue passe par la voie directe vers le numérique.

L’acteur Tony Todd, qui aurait repris son rôle de OG Candyman dans le film, a haussé les sourcils quand il a apparemment confirmé que le film sortirait en VOD le même jour que la sortie en salles proposée.

J’aimerais qu’ils fassent jour et date, je veux voir / soutenir, mais il n’y a aucun moyen que je sois assis dans un théâtre cette année. – Justin Yandell (@ShotgunZen) 5 juin 2020

Oui, ça sonne définitivement sur l’argent. Gagnant-gagnant pour tout le monde.

Réalisé par Nia DaCosta et produit par Jordan Peele, « Candyman » sert en partie de redémarrage en partie au classique d’horreur original de Clive Barker.

Pendant ce temps, la dernière version de Blumhouse a officiellement changé ses plans de sortie.

Universal Pictures et Blumhouse Productions ont annoncé que le thriller psychologique « You Should Have Left » avec Kevin Bacon sautera les salles et passera directement au numérique le 19 juin.

Mettant également en vedette Amanda Seyfried, le film d’horreur raconte l’histoire d’un scénariste qui se rend dans une cabane isolée dans les Alpes pour écrire la suite de son film à succès, mais un grave cas de blocage de l’écrivain l’envoie dans une dépression psychologique.

David Koepp a réalisé le film, basé sur le roman de Daniel Kehlmann du même nom.

Il a été annoncé aujourd’hui que les salles de cinéma américaines ont reçu le feu vert pour ouvrir dès vendredi. On ne sait pas encore laquelle des grandes chaînes acceptera l’offre, mais pour celles qui le font, il y a de nouvelles directives (via Deadline):

limiter le nombre de participants au théâtre à 25% ou 100, selon le moindre des deux.

la mise en place d’un système de réservation afin que les cinéphiles et arrivent à des horaires décalés

Les clients devraient porter des masques faciaux lorsqu’ils ne mangent ni ne boivent.

Les huissiers devraient aider à éloigner les réseaux sociaux et à diriger le trafic d’entrée et de sortie.

Envisagez d’utiliser des housses de siège jetables ou lavables sur des surfaces poreuses difficiles à nettoyer.

Reconfigurez les stationnements pour limiter les points de rassemblement et assurer un espacement approprié (en fermant tous les autres espaces).

Si les cinémas rouvrent, il y a le petit problème de… que montrer? Avec pratiquement aucun nouveau film qui sortira avant juillet (le «Tenet» de Christopher Nolan est toujours prévu pour le 17 juillet – les initiés de l’industrie disent que cela va changer), les théâtres iront-ils simplement dans la direction des ciné-parcs et montreront-ils le tarif récemment sorti (bien que des films maintenant largement disponibles en VOD) comme « Sonic the Hedgehog », « The Invisible Man » et « Scoob », tout en le mélangeant avec une flopée de classiques rétro comme « Back to the Future », « Ferris Bueller » et » Mad Max »? Je suppose que nous le saurons assez tôt.