Le Dernier Duel : le drame médiéval qui met en lumière la réalité des femmes [critique]

Le réalisateur Ridley Scott est peut-être plus connu pour ses films de science-fiction comme Blade Runner, Alien et Seul sur Mars, mais il a également réalisé des films d’époque avec de bons résultats, comme Gladiator, et cette fois-ci, il revient à ce type de film avec un grand casting et une proposition risquée mais forte. Voici la critique Betanews de Le Dernier Duel, avec Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver et Ben Affleck.

Le Dernier Duel est basé sur le livre du même nom de l’auteur Eric Jager, qui à son tour est basé sur une histoire vraie se déroulant en France au 14ème siècle où un chevalier nommé Jean de Carrouges joué par Matt Damon affronte l’écuyer Jacques Le Gris joué par Adam Driver après que ce dernier ait été accusé d’avoir abusé de sa femme. Ils vont donc s’affronter en duel pour montrer qui dit la vérité.

Le Dernier Duel | Première bande-annonce [Officielle] VF | 2021

Lire cette vidéo sur YouTube

Faut-il aller voir Le Dernier Duel au cinéma ?

La formule de “Le Dernier Duel” est quelque chose qui a rarement été fait, puisque nous voyons la même histoire racontée de trois points de vue différents, ce qui pourrait sembler répétitif ou ennuyeux, mais c’est tout le contraire, car dans chacun de ces points de vue nous pouvons voir différents points de vue ou appréciations de la réalité, En plus d’ajouter de nouveaux détails sur ce qui s’est passé, qui se transforme en un discours philosophique sur ce qu’est la vérité, ce qui en fait une histoire très intéressante et impliquante, ainsi que de mettre en évidence la façon dont les femmes ont souffert d’abus et de discrimination au fil des ans sans beaucoup de changement depuis.

L’un des points forts de ce film est la conception de la production et des costumes, car nous le voyons parfaitement situé dans cette époque, plein de châteaux qui ont un impact sur l’œil et enrichissent l’histoire, tout comme les costumes sont parfaitement portés et pourraient certainement avoir une nomination aux Oscars.

The Last Duel | Official Trailer | 20th Century Studios

Lire cette vidéo sur YouTube

Si le film est très bien réalisé, les performances sont assez puissantes et le fait de raconter la même histoire trois fois oblige certains acteurs à jouer trois rôles différents, comme c’est le cas de Jodie Comer, que l’on a vue récemment dans Free Guy, mais qui livre ici une performance très puissante et déchirante qui suscite l’empathie, ainsi que de Matt Damon, qui livre peut-être l’une de ses meilleures performances.

Le dernier duel est un film qui, bien qu’il ne comporte pas beaucoup d’action, n’en a pas besoin pour être divertissant. Il met en lumière certains des problèmes que les femmes ont dû affronter et qui ne semblent pas s’être beaucoup améliorés, la stigmatisation des abus, tout en donnant une perspective différente de la vérité et en présentant une fin des plus palpitantes qui vous tiendra en haleine.

Le Dernier Duel est en ce moment à l’affiche au cinéma en France, depuis ce mercredi 13 octobre.