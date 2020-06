Le dernier d’entre nous Le producteur exécutif de HBO Show est Johan Renck

Tchernobyl Le réalisateur Johan Renck a révélé qu’il ferait de nouveau équipe avec Craig Mazin lors du prochain Le dernier d’entre nous Série HBO. S’adressant à Discussing Film, Renck a révélé qu’il servirait de producteur exécutif plutôt que de réalisateur parce qu’il n’était pas en mesure de prendre en charge une série en cours dans cette mesure à l’heure actuelle. Cependant, il dirigera au moins l’épisode pilote.

« Ensuite, nous verrons comment cela se passe plus loin », a déclaré Renck. « Je veux dire, Craig et moi, nous travaillons à nouveau ensemble et nous travaillerons ensemble sur d’autres choses parce que nous nous aimons. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pense des différences dans l’adaptation des personnages historiques à la Tchernobyl et des personnages préexistants comme ceux du jeu, Renck a déclaré:

Avec The Last of Us, c’est quelque chose dont nous discutons. Nous recevons des appels hebdomadaires, Craig et moi et aussi Neil [Druckmann] qui a créé le jeu, sur différentes approches et comment y faire face. Comment gérer le fait qu’un personnage de jeu vidéo est bien plus loin qu’un personnage d’un livre. Mais c’est aussi plus différent de traiter avec une vraie personne. Par exemple, Valery Legasov de Tchernobyl parce que personne ne l’avait jamais vu ou entendu parler de lui, il n’était pas essentiel d’honorer quoi que ce soit de cela. Je suis bref parce que, bien sûr, nous voulions le représenter aussi fidèlement que possible à la réalité. D’un autre côté, il n’y avait aucune idée préconçue à ce sujet. Avec quelque chose comme The Last of Us, ça va être une histoire très différente. C’est quelque chose dont nous avons passé beaucoup de temps à parler ici et dans les premières étapes de développement de ce processus. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération et beaucoup de décisions et de choix à faire de diverses manières sans en dire plus.