Le dernier d’entre nous 2 acteur de voix explique la scène de flashback d’Abby supprimée

Presque tous les jeux ont des séquences et des rythmes d’histoire qui doivent être laissés sur le plancher de la salle de coupe et The Last of Us: Part II n’est pas différent. S’adressant à Greg Miller de Kinda Funny dans le cadre de la série de vidéos We Have Cool Friends, Laura Bailey décrit une de ces scènes qui n’est pas entrée dans le jeu final. L’acteur de voix pour Abby dit que c’était une séquence imprégnée de liens avec les lucioles.

Bailey dit: « À l’origine dans certaines séquences de flashback, vous alliez voir Abby aller chez les Loups des Lucioles. Ce n’était jamais un choix conscient d’aller chez les Loups, elle était à ce moment-là une orpheline – elle était seulement 15 Je pense que lorsque tout s’est passé, c’est là qu’elle a été envoyée et emmenée sous le règne d’Isaac. Isaac était une Luciole et une amie de son père, c’est pourquoi elle est allée là-bas. C’est pourquoi ils ont la relation qu’ils font parce que il est devenu en quelque sorte cette figure paternelle pour elle. «

Il n’est pas clair si ces détails narratifs sont entrés dans le jeu final, car Isaac n’est jamais confirmé comme un ancien Firefly dans The Last of Us: Part II. Pourtant, c’est un regard intéressant derrière le rideau sur ce qui aurait pu être une histoire possible pour la suite de Naughty Dog. Aimeriez-vous avoir vécu cette scène de flashback abandonnée dans The Last of Us: Part II? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.