Le dernier début de franchise de Paramount retardé – Africadaidly

Paramount pousse l’adaptation cinématographique de « Without Remorse » de deux semaines au 2 octobre. Le thriller réalisé par Michael B.Jordan remplit désormais le vide laissé par la suite « Venom », qui ouvrira ses portes en 2021.

Aucune raison de ce retard, mais on peut supposer que cela a quelque chose à voir avec la pandémie de coronavirus en cours – – se sentir « plus tard c’est mieux » dans le cas des sorties de films en ce moment, en particulier quand il n’y a pas d’indication claire quant au moment où les théâtres ouvert.

Le livre sur lequel le film est basé, par l’auteur de renom Tom Clancy («The Hunt for Red October», «Patriot Games»), fixe sur John Clark, joué dans le film de la star de «Creed» Michael B. Jordan, un Navy SEAL devenu officier des opérations de la CIA, qui cherche à se venger après que sa petite amie a été tuée par un seigneur de la drogue de Baltimore.

Clark, le personnage présenté dans le roman à succès « Cardinal du Kremlin », et précédemment joué sur un film de Willem Dafoe (« Clear and Present Danger » de 1994), face à Harrison Ford en tant que Jack Ryan) et Liev Schreiber (2002 « The Sum of All Fears », face à Ben Affleck), avait déjà skated pour faire son retour en salle le 18 septembre.

Jordan, l’ancien de « Friday Night Nights » qui a continué à revendiquer la gloire dans les goûts de « Creed » et « Black Panther », a marqué le rôle après quelques tentatives précédentes pour amener la cour écrite par Clancy à l’écran dans a été abandonnée . Une incarnation en 1995 avait Keanu Reeves prêt à jouer le mercenaire, avec Laurence Fishburne et Gary Sinise attachés dans des rôles de soutien. John Milius, de renommée «Conan», était attaché à diriger.

En 2012, Christopher McQuarrie a été choisi pour diriger le film, avec Tom Hardy prêt à jouer Clark.

Le scribe «collatéral» Stuart Beattie, qui travaillait sur une version du film au début de la décennie, a déclaré à Moviehole que c’était «l’adaptation la plus difficile que j’ai jamais faite. C’est un livre de 700 pages avec des histoires qui s’exécutent consécutivement mais n’ont rien à voir les unes avec les autres – jusqu’à la page 699. Vous ne pouvez pas le faire dans un film, donc pour que cela fonctionne, et pour le rendre moderne, je a dû travailler dur. «

Bien que la vedette de Chris Pine « Jack Ryan: Shadow Recruit » ait été conçue pour être une rampe de lancement pour une nouvelle série de films – à son tour, si elle avait réussi, la co-star Kevin Costner aurait repris son rôle pour « Sans remords » – c’est la performance au box-office et la limitation par les critiques ont vu Paramount appuyer sur le bouton de réinitialisation de l’univers du film Clancy.

Stefano Sollima réalise « Without Remorse », qui met également en vedette Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Luke Mitchell, Jacon Scipio, Jack Kesy, Cam Gigandet et Todd Lasance.