Le dernier aperçu des développeurs iOS d’Apple « confirme » que les AirTags sont réels et en route

Apple a publié aujourd’hui la première version bêta développeur d’iOS 14.3 et comprend une nouvelle icône qui semble représenter les écouteurs Apple AirPods Studio. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires. De plus, la version bêta développeur d’iOS 14.3 inclut également la prise en charge du traceur d’articles AirTags tant attendu d’Apple. De nouvelles vidéos et images font surface qui aideront l’utilisateur à naviguer dans le processus de configuration de l’accessoire. Une section masquée dans l’application Find My s’appelle « Hawkeye » et est destinée non seulement aux AirTags, mais également aux trackers d’objets tiers de rivaux tels que Tile.

Les informations contenues dans les guides Localiser mon application permettent aux utilisateurs de configurer leurs AirTags. Alors que les AirTags utiliseront la puce U1 Ultra Wideband trouvée dans les lignes de l’iPhone 11 et de l’iPhone 12 pour un suivi précis, les AirTags peuvent également fonctionner hors ligne en utilisant Bluetooth à des fins de suivi.

Rendu des AirTags Apple

Lier un AirTag à un identifiant Apple garantit que personne d’autre ne peut utiliser cette balise particulière. Et comme nous l’avons mentionné à quelques reprises, avec le « Mode Perdu » activé, un utilisateur d’iPhone peut scanner un AirTag connecté à un élément trouvé et obtenir le numéro de téléphone du propriétaire à appeler. En regardant les choses différemment, « Une fois que vous aurez activé le mode Perdu, ce numéro de téléphone sera visible sur un site Web Apple auquel les autres utilisateurs pourront accéder pour vous contacter chaque fois qu’ils trouveront votre objet perdu. «

Si les AirTags deviennent un succès, ils peuvent être un générateur d’argent surprenant pour Apple.L’analyste de TF International, Ming-Chi Kuo, s’attend à ce qu’Apple en fabrique 10 millionsAirTags cette année. S’ils sont proposés dans la même fourchette de prix de 20 à 40 dollars que les trackers rivaux Tile, Apple pourrait rapporter jusqu’à 200 à 400 millions de dollars en vendant deux tailles différentes d’AirTags au cours de sa première année. Les étiquettes de plus petite taille conviendront aux clés et aux porte-clés et à d’autres objets plus petits que vous ne voulez pas perdre tandis que les étiquettes plus grandes seront parfaites pour suivre un vélo ou un sac à dos. Les AirTags auraientêtre équipé de batteries amovibles.