Le député Dewey revient pour un autre cri! – Africadaidly

On dirait que ce redémarrage de «Scream» n’est pas un remodelage de style MTV de mauvaise qualité après tout – et je suppose que la première indication qu’il n’allait jamais être était l’inclusion des cinéastes «Ready or Not» Matthew Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett au feuille d’appel.

Mais je suis surpris d’apprendre que le film n’est pas tant un redémarrage que la quatrième suite de la série originale de films – juste redynamisé avec des gags Trump, i-tech et « tardy sequel », sans aucun doute Et si leur sortie d’horreur précédente est quelque chose à passer, Bettinelli-Olpin et Gillett auront ce rapport rire-horreur parfaitement équilibré.

Nous avons appris il y a quelques jours que Neve Campbell avait été contactée pour reprendre son rôle de Sidney Prescott dans le film, qui est installé chez Spyglass (The Weinsteins ‘, bien sûr, a produit les films précédents sous leur bannière Dimension).

Maintenant, mot que David Arquette a officiellement signé pour reprendre son rôle de député Dewey Cox dans le film.

« Je suis ravi de rejouer Dewey et de retrouver ma famille » Scream « , ancienne et nouvelle », a déclaré Arquette dans un communiqué publié à Variety. « ‘ Scream ’a été une si grande partie de ma vie, et pour les fans et moi-même, je suis impatient d’honorer l’héritage de Wes Craven. »

L’inclusion d’Arquette, et Campbell étant contacté, suggèrent que plusieurs autres membres originaux de la distribution pourraient également être inclus.

Sans aucun doute, c’était une chose sur laquelle Kevin Williamson, qui a écrit le classique des années 90, a insisté – le lien avec la quadrilogie de Wes Craven.

« Je suis ravi de retravailler avec David et de travailler avec Jamie, Guy et Radio Silence sur le prochain » Scream « », a déclaré Williamson, qui sera producteur exécutif. «Leur vision du film est à la fois originale, inventive et rend hommage à l’héritage de Wes d’une manière merveilleuse. « Ready or Not » était mon film d’horreur préféré de l’année dernière et j’ai hâte de voir ce que leurs incroyables talents apportent à l’univers « Scream ». Je suis ravi d’en faire partie. «

Le tournage va débuter dans le pays de «Dawson’s Creek», Wilmington, Caroline du Nord un peu plus tard dans l’année – la production préparant déjà ces précautions à l’épreuve de Corona.