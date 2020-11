Le déploiement de la mise à jour ajoute désormais une nouvelle fonctionnalité utile à l’application Google Messages

Selon Android Police, Google a commencé à déployer une mise à jour pour l’application Google Messages qui pourrait accélérer la recherche de certains messages. La mise à jour ajoute une nouvelle fonctionnalité qui place les messages SMS dans l’une des cinq catégories différentes: personnel , transactions , OTP (mots de passe à usage unique) , des offres , et plus . La fonctionnalité peut être activée ou désactivée via l’utilisation d’un interrupteur à bascule situé dans les paramètres de l’application Google Messages.

Si votre application Google Messages a été mise à jour, vous verrez les différentes catégories juste en dessous de la barre de recherche de l’application dans la partie supérieure de l’interface utilisateur. Si vous n’êtes pas satisfait de la catégorie à laquelle un certain message a été attribué, vous aurez la possibilité de le faire et même de partager le message avec Google. Cela aidera les messages similaires à être classés correctement à l’avenir.

Google a renforcé l’application Messages lui permettant de fonctionner avec de nombreuses fonctionnalités disponibles avec Rich Communication Services (RCS). Cela signifie que les messages sont envoyés via les réseaux de données au lieu du réseau cellulaire d’un opérateur, ce qui permet aux messages d’être envoyés via Wi-Fi. Dans le même temps, les utilisateurs peuvent remplir chaque message avec jusqu’à 8 000 caractères au lieu de la limite précédente de 160. Et les propriétaires d’appareils Android recevront un accusé de lecture pour confirmer que leurs messages ont bien été lus.

Tous les utilisateurs d’Android n’ont pas reçu la mise à jour. Il semble être diffusé aux utilisateurs d’Android via une mise à jour côté serveur, alors gardez les yeux ouverts.