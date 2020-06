Le délai de révélation de la PS5 était une déclaration dans le moment Black Lives Matter

2020 a été une année inoubliable. Pour le monde en général, bien sûr, mais aussi pour la communauté mondiale des joueurs. Bien qu’il soit étrange de résumer les événements de cette année pour passer rapidement à côté d’une pandémie mondiale, je veux éviter de répéter les faits qui ont déjà été établis et les sentiments qui ont déjà été exprimés. Au lieu de cela, épinglons l’évidence en haut de ce tableau: COVID-19 a été dévastateur pour presque tous les citoyens et toutes les économies de presque tous les pays du monde.

Le monde du jeu n’a pas été exempté non plus, bien qu’il ait été largement à l’abri du statu quo subi par d’autres industries. Mais il y a eu des retards importants pour les sorties de jeux, des horaires modifiés et des coûts accrus pour les développeurs, et l’annulation de chaque expo ou conférence prévue après mars 2020. De nombreux professionnels ont ressenti les effets de la pandémie sans une interruption brutale de leur vie quotidienne. Les choses semblent… différentes.

Dès que la panique économique a commencé à correspondre à la panique de la santé publique, le monde dans son ensemble a commencé à avancer; Retour au travail, retour au jeu, retour aux affaires comme d’habitude. Et pour un public aussi épuisé par la quarantaine que par la dévastation, ce fut une transition que beaucoup ont célébrée tandis que d’autres ont été forcés d’accepter avec prudence.

Cela signifie que la communauté des joueurs peut se remettre en marche et faire de son mieux pour se remettre d’un calendrier 2020 déjà entaché. Pour les développeurs, cela signifie principalement que les affaires se déroulent comme d’habitude, à l’exception de certains travaux à distance pouvant se transformer en trajets de bureau. Pour la plupart des médias, cela signifie l’exécution et la couverture de conférences virtuelles qui sont en cours de planification depuis que les grands salons ont annoncé leur annulation. Pour les joueurs, cela signifie qu’ils peuvent laisser leur excitation monter et retourner leur attention sur la couverture qui fera vibrer leurs esprits et leurs portefeuilles comme ils le devraient lors d’une année de lancement de console de nouvelle génération.

Il est temps pour la PS5 Reveal?

Pour PlayStation, cela signifiait qu’il était enfin temps de briser leur silence gênant et de riposter à la Xbox, qui avait commencé une attaque médiatique avant même que le calendrier ne soit à partir de 2019. Le chemin de la bataille de la prochaine génération a déjà été soigneusement tracé, et cela a sans aucun doute été une année très étrange pour Sony.

Alors que le blitz d’informations de Xbox a suscité beaucoup de partage, il a été pris avec un grain de sel de spectateurs plus exigeants. Et pour cause: les plus gros canons ne se sont pas encore présentés à la fête. Donc, fin mai, alors que les rumeurs commençaient à se construire sur un événement révélateur officiel de la PlayStation 5, l’excitation a commencé à se développer également. Il y avait beaucoup de choses qui n’avaient pas encore été dites, et la fenêtre de couverture E3 habituelle approchait. Cela arriverait-il? Pourrions-nous enfin voir Goliath entrer dans le ring et sonner la cloche pour le début de la bataille de console de prochaine génération?

Nous serions. Le 29 mai, Sony a confirmé l’événement qui avait été chuchoté pendant des semaines. La révélation de la PS5 allait avoir lieu le 4 juin. Les calendriers ont été marqués, des rendez-vous ont été pris, des podcasts de réaction ont été programmés et les fans de PlayStation partout dans le monde pouvaient enfin attendre avec impatience des nouvelles significatives sur la PlayStation 5.

Personne d’entre nous ne savait que ce ne serait pas le seul événement majeur à se produire la semaine prochaine. En fait, un événement majeur s’était déjà produit. Quatre jours plus tôt, le 25 mai, un Noir du nom de George Floyd avait été assassiné par un policier de Minneapolis dans la rue. Il n’avait commis aucun crime. Il n’a pas résisté. Il a été battu dans leur voiture de police. Alors que trois policiers l’ont coincé avec l’un d’eux à genoux sur la nuque pendant plus de huit minutes, George ne l’a pas insulté ni réprimandé. Il a utilisé sa voix pour dire aux policiers à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas respirer. Il a appelé sa mère décédée. Puis il est mort.

Ce qui est arrivé à George Floyd n’était pas un incident isolé. Cela arrive assez souvent. Les Noirs américains et d’autres minorités qui ne possèdent pas d’armes et ne commettent aucun crime sont ciblés, identifiés comme des criminels sans motif, traités comme hostiles et perdent la vie en garde à vue. La liste des noms des victimes s’est accumulée au cours des dernières années, la visibilité des violences policières ayant atteint un niveau record. Et bien que cette visibilité se soit traduite par une plus grande attention portée aux victimes et aux circonstances de leur décès, très peu a été fait pour mettre fin à la violence policière contre les Noirs et les autres minorités américaines. Pas assez de gens se soucient. Ils ont leurs équipes sportives à rechercher, l’école à fréquenter, les emplois au travail et les jeux à jouer. Les gens sont occupés par la vie et ont besoin de tout leur temps pour s’y concentrer. Une histoire vraiment horrible se répandra dans les principaux médias si elle est suffisamment sensationnelle pour justifier des clics et des vues, mais il y a rarement un réel intérêt pour le changement. Juste observation et spectacle.

Pour les Noirs, il y a collectivement très peu d’espoir qu’un changement soit possible. C’est un cycle auquel nous nous attendons en Amérique: nous entendons qu’un autre Noir est brutalisé ou assassiné par la police. Nous nous scandalisons. Nous parcourons les images avec dégoût et en parlons entre nous sur les réseaux sociaux ou dans notre vie de tous les jours. Nous déplorons que les choses soient comme elles sont. Nous nous rallions les uns aux autres et donnons aux causes ou aux familles touchées par la vie perdue. Ensuite, nous nous reprenons et passons à contrecœur à notre vie quotidienne. Parce que nous devons retourner au travail, au jeu, au travail comme d’habitude.

Comment COVID a incité ce moment

Mais des choses amusantes se produisent quand il n’y a pas de sport pour attirer notre attention et notre passion. Lorsque les campus sont vides et que les universitaires s’arrêtent à la fin du printemps, la bande passante d’attention de toute une génération est libérée. La saison des films d’été est annulée et il n’y a pas de films de super-héros pour capturer notre imagination. Le volume habituel de nouvelles sur l’année de lancement de la console que nous aurions reçu au cours des années passées est introuvable, de même que la joie, la spéculation, les prévisions et les querelles qui l’accompagnent. Près de vingt pour cent des travailleurs américains perdent leur emploi, la moitié de ces personnes perdent leur assurance maladie et des dizaines de millions sont dans une situation financière très précaire.

Et COVID-19 est encore un autre fantôme, tuant les Noirs américains à un rythme beaucoup plus élevé que le reste de la population. La communauté noire américaine qui était accablée et épuisée par le racisme en Amérique est maintenant sans travail, sans argent et sans options avec peu ou rien pour combler le vide. Et pour la première fois depuis longtemps, laisser ce vide transformer un désespoir collectif et une rage en action ne semble pas si scandaleux, car pour beaucoup il n’y a plus rien à perdre.

Les manifestations qui ont eu lieu dans les jours qui ont suivi le meurtre de George Floyd ne m’ont pas surpris. Pour la première fois peut-être, il n’y a rien eu pour retirer l’oxygène de cet incident. Il n’y a pas eu de bonnes nouvelles. Beaucoup de choses que nous courons habituellement pour la sécurité sont toujours en pause. Je ne suis donc pas surpris que la réaction soit indignée, bouleversée et émeute. Et il n’est pas surprenant non plus que ce moment ait attiré l’attention de la nation et du monde sur un point singulier. Nous vivons des moments qui seront écrits en gras dans les livres d’histoire dans 20 ans.

Ce que la vie noire compte pour le jeu

Pour le monde du jeu dans son ensemble, il n’y avait pas grand-chose en jeu. La diversité dans les espaces de jeu a longtemps été discutée, mais il y a généralement suffisamment d’alliés et de réflexion pour trouver un endroit où exister en tant que Noir dans la culture du jeu. Un endroit pour prospérer? Pas encore. Mais des progrès étaient en cours. Je ne me suis donc jamais arrêté pour réfléchir à ce que le moment signifierait pour les Noirs en ce qui concerne le jeu. Cela a attiré l’attention sur la diversité des médias de jeu, ce qui a été une conversation intéressante à voir se dérouler en temps réel sur les médias sociaux. Pour beaucoup, cela a incité à entamer un dialogue sur la diversification de leur personnel. Dans certains cas, de grandes publications ont ouvert leurs portes spécifiquement aux écrivains et créateurs de contenu noirs américains dans le but de rendre les progrès susmentionnés un peu plus tangibles et de les accélérer.

Le reste du monde a pris position, donnant une pleine voix au mouvement en utilisant en fait un surnom de «Black Lives Matter» qui aurait été trop risqué pour eux de diffuser il y a seulement quelques mois. Les entreprises de tous les secteurs sont sorties avec des déclarations de soutien aux relations publiques – mais pour être clair, ce n’est pas tout à fait la même chose que réprimander les forces de police et la brutalité envers les Noirs et les autres minorités américaines – et il n’y avait pas grand-chose à courir . Tout le monde avait témoigné du meurtre qui est devenu une nuit mouvementée, puis est devenu un mouvement. On ne pouvait plus nier que la déclaration devait être dite, comprise, répétée jusqu’à ce que le changement ait lieu.

Pour Sony, ce n’était pas une interaction aussi simple. Leur cœur de métier est la PlayStation, car c’est un moteur majeur pour toute l’entreprise. Au cours d’une année de lancement de console où ils avaient été battus à bloc par Xbox avec le dévoilement de la console et la compatibilité descendante, ils avaient déjà dû modifier leurs plans marketing à plusieurs reprises pour s’adapter à une pandémie mondiale, à une fuite de studio propriétaire et la compression résultante d’avoir deux versions majeures collées ensemble alors que PlayStation tentait de les pousser en même temps sur le marché. Un autre retard pourrait être dévastateur. De plus, ce type de révélation est le genre de chose qui aiderait à calmer le genre de bouleversements en cours en ce moment, non? Les gens apprécieraient la distraction de certaines fonctionnalités solides de la PS5 et de la révélation de la console.

Tout cela était peut-être vrai. En tant que joueur noir, j’aurais regardé la PS5 révéler aussi intensément que j’ai regardé la couverture des manifestations. Cela fait des années que j’anticipe et prédis les détails et les fonctionnalités de la PS5, et personne n’aurait été plus prêt à digérer ces informations que moi. Mais ce n’est pas ce qui était nécessaire.

Ce qu’il fallait, c’était que ce moment soit autorisé à respirer et à brûler et à se frayer un chemin dans les crevasses et les coins des endroits où les gens font des affaires, choisissent des employés et créent du contenu. Ce qui était nécessaire était un flux constant d’attention de la part de spectateurs sans aucun intérêt dans le mouvement Black Lives Matter pour témoigner des noms, des histoires et des incidents du peuple noir brutalisés et assassinés par la police jusqu’à ce moment. Ce qu’il fallait, c’était que les distractions habituelles restent absentes et ne brûlent pas l’oxygène dans la pièce.

Et alors que Sony scrutait le paysage, armé des nouvelles attendues depuis longtemps sur la PlayStation 5 qui allaient certainement mettre le feu au monde du jeu, ils ont vu que le monde brûlait déjà. Ils ont donc fait le point et fait un pas en arrière, annonçant le 1er juin qu’ils abandonneraient leur révélation du 4 juin pour faire entendre les voix. Sony a de nouveau retardé la satisfaction des masses de savoir à quoi s’attendre avec la PS5 et a plutôt choisi de ne pas faire tomber ce mouvement de la plate-forme. Et même si je suis certain que cela pourrait être considéré comme une astucieuse démarche de relations publiques par Sony, c’était aussi la bonne chose à faire. À la suite de cette annonce, le compte Twitter de la PlayStation est également resté silencieux pendant une semaine, respectant la promesse de la société de faire entendre les autres.

Ce que cela signifiait pour retarder la révélation de la PS5

On ne peut pas surestimer la part de marché détenue par PlayStation avec la PS4. Les chiffres racontent la majeure partie de l’histoire, mais pas la totalité. Les ventes de consoles n’expliquent pas à elles seules comment les ventes des magasins numériques ont fait exploser ce cycle de consoles ou comment les jeux gratuits sont devenus le nouveau socle du joueur occasionnel. Les ventes de consoles n’expliquent pas à elles seules comment la PS4 est devenue un incontournable de la culture noire que Twitter est jonché de blagues NSFW sur ce que les gars seraient prêts à faire à la fois pour et pour leurs petites amies. Les tableaux et graphiques présentés lors des réunions des actionnaires ne saisissent pas la part de la PlayStation zeitgeist dans une génération de console où les médias sociaux sont devenus la norme culturelle au lieu d’une simple option.

La déclaration et la décision de Sony de retarder la révélation de leur PS5 étaient peut-être attendues, de bon sens ou même secrètement égoïstes. Mais contrairement à beaucoup, Sony avait quelque chose à perdre en retardant cette révélation. Le budget, le temps et la logistique consacrés à la préparation d’événements comme celui-ci signifie que même un retard d’une semaine va coûter beaucoup d’efforts et d’argent à l’entreprise. Les annonces ont dû être modifiées. Les partenaires devaient être informés. Tout ce qui accompagne les annonces de nouveaux jeux – précommandes, merch, nouvelle poussée marketing de ces studios tiers, etc. – devait être poussé. C’est un cauchemar logistique.

Mais plus que cela, du point de vue de ce joueur et écrivain noir, c’était un risque. Dénoncer la violence policière contre les Noirs américains est un pas de plus que de simplement dire que Black Lives Matter. Les commentaires racistes dédaigneux et même carrément sous l’annonce du retard ont l’étrange effet de justifier le mouvement – et à son tour, le retard du message de Sony. Tout le monde ne sera pas d’accord avec le mouvement. Donc, tout le monde ne sera pas d’accord avec la position publique de leurs entreprises préférées sur le moment auquel nous assistons tous, comme Infinity Ward ajoutant l’écran de chargement de Black Lives Matter à Call of Duty: Modern Warfare. Et alors qu’ils continuent de nuire et de se plaindre, laissez leurs voix continuer à servir de preuve de la raison pour laquelle le mouvement était et est toujours très nécessaire.

En tant que personne noire témoin de ce moment, je suis incroyablement reconnaissant. Je suis heureux que les distractions aient été minimes afin que ce moment puisse être vu et entendu et donné l’attention qu’il mérite. Je suis reconnaissant que l’attention ait transformé une déclaration autrefois taboue en une norme d’entreprise. Je suis reconnaissant que pour la première fois dont je me souvienne, il y a un véritable espoir de changement sur la question de la brutalité policière contre les Noirs et les autres minorités américaines. En tant que joueur, je suis reconnaissant que la révélation de la PS5 n’ait été retardée qu’une semaine. En tant qu’écrivain, je suis reconnaissant d’avoir eu la possibilité d’exprimer ces pensées, sentiments et préoccupations.

Et en tant qu’être humain, j’espère que nous pourrons bientôt retourner au travail; retour à jouer, mais peut-être que les affaires vont un peu mieux à l’avenir.