Le défi de putt de Lee Carvallo est maintenant réel – / Film

L’un des plus mémorables Simpsons gags est Lee Carvallo’s Putting Challenge, une blague jetable sur un jeu vidéo incroyablement ringard auquel personne ne veut jouer. Le jeu lui-même n’était pas réel – jusqu’à maintenant. Quelqu’un est allé de l’avant et a créé une véritable version jouable de Lee Carvallo’s Putting Challengeet c’est aussi comiquement ennuyeux que le jeu présenté sur Les Simpsons il y a toutes ces années.

Chaque fois que j’écris sur Les Simpsons, Je pense que je dois ajouter un avertissement indiquant que Les Simpsons était en fait très drôle il était une fois. Pendant un moment, j’irais même jusqu’à dire que c’était l’émission la plus drôle à la télévision. Ces jours sont révolus, cependant, alors que la série entre dans ce que je crois être sa 400e saison (je peux me tromper). Mais pendant ses premières années, vous ne pouviez tout simplement pas battre Les Simpsons.

Maintenant, comme Simpsons écrivain Bill Oakley souligne, vous pouvez maintenant vous amuser très ennuyeux avec une vraie version jouable de Lee Carvallo’s Putting Challenge:

Tous les fans des Simpsons doivent découvrir cette fantastique VERSION JOUABLE du Putting Challenge de Lee Carvallo par @AaronDemeter https://t.co/QfLLFwN51N – BILL OAKLEY (@thatbilloakley) 13 juin 2020

Et au cas où vous n’auriez jamais vu Simpsons épisode qui présente le jeu, voici un extrait.

Le jeu apparaît dans l’épisode de la saison 7 « Marge Be Not Proud », où Bart veut vraiment une copie de la Combat mortel-jeu vidéo Bonestorm pour Noël. Malheureusement, il est incapable de convaincre ses parents de lui faire jouer. Lorsqu’il essaie de louer une copie, il est informé que toutes les locations sont actuellement en rupture de stock – mais il existe de nombreuses copies de Putting de Lee Carvallo Défi disponible. Dans ce jeu, vous incarnez le golfeur (fictif) Lee Carvallo, où vous êtes invité à simplement mettre une balle de golf. Si vous choisissez de conduire longtemps la balle, vous perdez instantanément. C’est très stupide et amusant.

Plus tard dans l’épisode, Bart essaie de voler une copie de Bonestorm, Seulement pour se faire prendre. Cela jette sa vie entière hors de contrôle et lui fait croire que sa mère, Marge, ne l’aime plus. Finalement, tout se passe bien dans le monde. Et, comme un dernier bâillon, Marge révèle qu’elle a acheté à Bart un jeu vidéo pour Noël après tout. Bart déballe avec enthousiasme le cadeau, pensant que ça va être Bonestorm. Mais bien sûr, cela finit par être Lee Carvallo’s Putting Challenge. Roll crédits.

