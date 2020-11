Le défenseur de Hoffenheim Stefan Posch est absent pour les matches internationaux

Le défenseur de l’équipe de football autrichienne Stefan Posch, du club de Bundesliga allemande de Hoffenheim, devra faire une pause d’environ deux semaines après s’être blessé à la cheville lundi.

Le club a annoncé mercredi, un jour avant le match de Ligue Europa contre le Slovan Liberec. Posch ne sera pas disponible pour le match international contre le Luxembourg (11 novembre) et les matchs de la Ligue des Nations contre l’Irlande du Nord et la Norvège les 15 et 18 novembre.

Le chef d’équipe Franco Foda veut nommer son équipe à la fin de cette semaine.