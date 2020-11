Le défenseur croate Vida découvre qu’il est positif pour Covid-19 après avoir joué pendant 45 minutes – Football

Klorane Baume Après Shampooing à l'Olivier 200ml

Description : Klorane Baume Après-Shampooing à l'Olivier est un soin capillaire formulé pour les cheveux affaiblis par le temps. Grâce à l'extrait essentiel d'olivier qu'il contient, il permet d'hydrater la fibre capillaire et de la repulper. Vos cheveux sont nourris, plus doux, plus souples et plus