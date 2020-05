Le décès de Dick Long commenté par le réalisateur gratuitement – / Film

Si vous pensiez qu’aujourd’hui n’était qu’un jeudi normal, détrompez-vous: c’est Dick Long Day.

La comédie indépendante La mort de Dick Long était l’un des films les plus drôles de l’année dernière, et le réalisateur Daniel Scheinert (la moitié du duo de réalisateurs Daniels, qui a conjointement dirigé le film de cadavre de Daniel Radcliffe péter Homme de l’armée suisse) est allé sur Twitter pour partager un commentaire audio gratuit, une bande originale et révéler quelques anecdotes amusantes sur la réalisation du film. Découvrez tout cela ci-dessous.



Qu’est-ce que la mort de Dick Long?

J’ai regardé une projection de ce film au Sundance Film Festival de l’année dernière, et je l’ai appelé une comédie «divertissante et émouvante» sur un groupe d’idiots du Sud qui ne savent pas quoi faire correctement, sans parler de la mort de leur ami . Le réalisateur l’appelle un «nickelback noir», et j’ai vu plusieurs comparaisons avec le lauréat d’un Oscar des Coen Brothers Fargo. Pas assez de gens l’ont vérifié lors de sa sortie l’année dernière, et j’espère que cela suffira à convaincre certains d’entre vous de tenter le coup.

La bande-annonce est pleine de blagues, mais c’est aussi l’un des rares films récents que j’ai vu qui traite des personnages du Sud comme de vrais personnages au lieu de simplement des punchlines. Scheinert lui-même est originaire de l’Alabama, et vous pouvez sentir l’authenticité et le cœur dans sa représentation de ces gens – même s’ils font souvent des choses dérangées.

La mort de Dick Long Commentary, Soundtrack, and Trivia

Si vous souhaitez soutenir les cinéastes et acheter le film sur iTunes, vous obtenez le commentaire en bonus ici:

Entrez dans les coulisses dans un tout nouveau commentaire plein de confiture avec le casting et l’équipe – mettant en vedette des anecdotes sur les fausses moustaches bricolage, la magie des faux jauges d’oreille et les histoires derrière les gouttes d’aiguille. Obtenez-le maintenant lorsque vous achetez #TheDeathofDickLong sur iTunes! https://t.co/INC7Kp5vH9 pic.twitter.com/G9NYVIUTEg – La mort de Dick Long (@DickLongMovie) 14 mai 2020

Mais si vous avez du mal à gagner de l’argent et que vous voulez juste louer le film moins cher, ils ont également décidé de libérer la piste de commentaires gratuitement. Je l’ai intégré ci-dessous:

Nous n’avons pas pu enregistrer un commentaire audio officiel pour le DVD Dick Long ou quoi que ce soit… Nous avons donc décidé d’en faire un. Ici c’est gratuit. #DickLongDayhttps://t.co/Ioa1HKPrrI – Daniel Scheinert (de DANIELS) (@Daniels) 14 mai 2020

Étant donné que le film n’a jamais reçu de bande originale officielle, Scheinert a créé une liste de lecture Spotify pleine de «country classique et de rock rock» qui coule tout au long du film:

Le film n’a pas de bande originale officielle. Nous en avons donc fait un. Voici la liste de lecture pour tous les fans classiques de country + butt rock #DickLongDayhttps://t.co/JxAeJtpsaz – Daniel Scheinert (de DANIELS) (@Daniels) 14 mai 2020

En ce qui concerne les anecdotes amusantes, j’adore le fait que l’équipe n’avait manifestement pas assez d’argent pour payer les droits de «Down with the Sickness» de Disturbed, alors ils ont demandé à leur compositeur d’enregistrer une reprise à la place:

La sonnerie d’Earl n’est pas l’enregistrement d’origine. C’est une couverture vocale badass par Andy Hull baby! @okayfineandy pic.twitter.com/cidszaOjPp – Daniel Scheinert (de DANIELS) (@Daniels) 14 mai 2020

Hé, je ne leur en veux pas! La musique coûte cher! (En même temps, on a l’impression qu’ils sont à peine s’en tirer avec quelque chose ici … ce qui, je suppose, cadre bien avec le sentiment général de regarder le film.) Et voici une autre grande anecdote, celle-ci sur la façon dont ils ont verrouillé les droits de « How You Remind Me » de Nickelback:

Nous avons écrit une belle lettre mais n’avons pas partagé le script. L’un des membres du groupe était apparemment un grand fan de l’armée suisse. ? La lettre que j’ai écrite se terminait littéralement par ceci: « Certaines personnes ont peut-être oublié à quel point cette chanson est géniale, mais c’est ainsi que nous les RAPPELERONS! » – Daniel Scheinert (de DANIELS) (@Daniels) 14 mai 2020

Articles sympas du Web: