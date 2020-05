Le début de GMW avec la marque Haval en Inde pourrait être reporté!

Après la crise du coronavirus et les règles révisées du gouvernement indien sur les IDE chinois, l’entrée de Great Wall en Inde sous la marque Haval reste incertaine. Elle pourrait très bien être reportée dès maintenant.

Great Wall Motors et Haval installant un décrochage à l’Auto Expo 2020 ont été l’un des points forts de cette édition de l’Auto Expo. Le constructeur chinois est arrivé avec sa gamme complète de VUS sur le terrain de l’Expo. Cependant, les réactions autour de la marque ont été quelque peu dormantes depuis lors. Le monde a ensuite été frappé par COVID-19 qui a mis plusieurs constructeurs automobiles hors de piste et la situation était d’autant plus volatile pour les constructeurs automobiles neufs entrant sur le marché indien. Great Wall Motors allait certainement être affectée et leur entrée sur le marché indien est désormais reportée.

L’entrée de GMW Haval en Inde pourrait être reportée après la crise des coronavirus.

Great Wall Motors était très proche de l’entrée en Inde et devait lancer son premier produit en 2021. Plus tôt cette année, GMW a même signé un accord avec General Motors pour l’acquisition de leur usine de Talegaon au large de Pune. L’acquisition de l’usine de GM a constitué une étape importante dans l’incursion de la société sur le marché indien. Le rachat devait être achevé plus tard cette année, mais le sort de GMW reste incertain pour l’instant.

L’industrie automobile indienne connaît de toute façon un ralentissement et la situation du COVID-19 était un fardeau supplémentaire. Le gouvernement indien a également récemment resserré la réglementation mise en place pour les investissements chinois et cela a encore aggravé la situation de GMW. Un porte-parole de Great Wall Motors a déclaré que la société «étudie toujours la commande et ce qu’elle implique» lorsqu’elle a été interrogée par un média local sur un commentaire sur la situation ci-dessus.

La réglementation révisée sur les investissements étrangers directs vise à freiner les prises de contrôle trop ambitieuses d’entreprises indiennes dans les circonstances actuelles. Great Wall Motors avait l’intention d’utiliser la plaque Talegaon pour la fabrication de VUS Haval et même de véhicules électriques. En fait, le premier produit de GMW en Inde aurait été un VUS Haval. GMW a présenté une grande variété de VUS et de concepts à l’Expo Auto. Ces modèles incluaient le Haval F7, F7x, F5, H9, Concept H et Vision 2025 parmi plusieurs autres et les produits semblaient assez prometteurs.

L’industrie automobile indienne s’est déjà engagée sur la voie de la reprise après la crise du COVID-19. Usines de fabrication, concessionnaires et salles d’exposition, tous ont commencé à s’ouvrir et les chiffres de vente augmentent progressivement. Cependant, l’entrée pour une nouvelle marque comme GMW reste assez incertaine. Bien qu’il puisse très bien être reporté, il reste à voir comment le public indien réagit aux produits GMW et Haval après la crise actuelle.