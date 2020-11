Le Danemark ajouté à la liste de quarantaine des voyages en Écosse à la suite d’épidémies humaines liées aux fermes de visons

Demark a été ajouté à la liste de quarantaine des voyages en Écosse après des épidémies humaines d’un variant de coronavirus lié à des élevages de visons, a confirmé le Premier ministre.Nicola Sturgeon a annoncé cette décision lors du briefing quotidien sur les coronavirus de vendredi, quelques minutes avant son entrée en vigueur à 12h30. signifie que toute personne voyageant en Écosse depuis le Danemark devra s’isoler pendant 14 jours à l’arrivée. Le gouvernement britannique a annoncé une initiative similaire. Le bulletin d’information i dernières nouvelles et analysesSouche de virusMs Sturgeon a déclaré que la décision avait été prise sur une «base de précaution» après que les autorités sanitaires danoises ont signalé les cas chez l’homme de la souche associée aux fermes de visons. les autorités travaillent très dur pour contenir cette situation, mais bien sûr, nous continuerons à examiner si des protections supplémentaires sont nécessaires « , a-t-elle déclaré. » Les médecins en chef du Royaume-Uni examineront des informations mises à jour pour évaluer si une action supplémentaire au-delà de la quarantaine peut Les autorités sanitaires danoises ont signalé des épidémies «généralisées» dans les élevages de visons et une «souche variante» du virus se propageant aux communautés locales (Photo: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP / Getty) Cette décision intervient après le gouvernement écossais a annoncé jeudi que les arrivées de Suède et d’Allemagne seraient placées sur la liste de quarantaine à partir de 4 heures du matin samedi.Pendant ce temps, Mme Sturgeon a annoncé qu’un addit 1,3 million de livres sterling seraient fournis pour aider à améliorer la santé mentale et le bien-être des étudiants en Écosse.L’argent permettra aux collèges et aux universités d’améliorer leurs dispositions actuelles et pourrait être utilisé pour étendre les services de conseil, fournir plus de soutien en ligne ou améliorer leur capacité à vérifier le bien-être des étudiants.Elle a déclaré que le financement devrait «aider tous les étudiants à obtenir le bon soutien chaque fois qu’ils en ont besoin.» Soutien supplémentaire «Nous savons que les étudiants ont été confrontés à des pressions particulières depuis le début de la nouvelle session universitaire. ils seront loin de chez eux pour la première fois, ce qui est toujours un ajustement difficile pour les jeunes », a-t-elle déclaré.« Mais en plus de cela, ils doivent s’adapter à de nouvelles formes d’apprentissage et de socialisation, et bien sûr de nombreux les étudiants ont également dû faire face aux défis de l’auto-isolement. »Mme Sturgeon a déclaré que les commémorations du souvenir de cette année seraient très différentes, les événements en plein air et les rassemblements n’étant pas autorisés au niveau deux , trois ou quatre domaines, tant d’événements n’ont pas pu avoir lieu. « De toute évidence, cela est nécessaire pour réduire le virus, mais cela ne signifie pas et ne devrait pas signifier que le dimanche du Souvenir et le jour du Souvenir ne sont pas marqués », a déclaré Mme Sturgeon. pour observer les deux minutes de silence depuis leur porte à 11 h le dimanche et le jour du Souvenir.

Haig Dimple Dimple Golden Selection - blended whisky d'Ecosse 40% - Bouteille 70cl Dimple Golden Selection prend la suite du Dimple 15 ans d'âge.Présenté dans une bouteille à facettes, ce blend écossais est assez riche et très moelleux. Cette cuvée est élaborées à partir d'une sélection des meilleurs whiskies de grain et de malt, sans notion d'âge.Le malt des Lowlands, le Glenkinchie est

Feliway Classic Feliway Spray de voyage 20 ml Feliway contribue au bien être du chat dans son environnement et aide à contrôler les comportements indésirables liés au stress. Le spray aide à réduire les marquages urinaires, de griffades quand ces derniers arrivent suite à une modification de leur environnement.

Voyages voyages n°40 : Les Bahamas / L'Ecosse / Grèce : Paros - Collectif - Livre Tourisme - Occasion - Bon Etat - Voyages voyages - Revue - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

Danemark - André Falk - Livre Europe du Nord - Occasion - Bon Etat - L'Atlas des voyages - Grand Format - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

Dali Rubicon 5 - Noyer - Prix unitaire - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Enceinte colonne DALI Rubicon 5 Vous êtes un pas de plus à la réalité Depuis plus de trois décennies, nous avons été consacrée à la poursuite de l'excellence en audio. DALI RUBICON est une nouvelle étape dans ce voyage. Conçu et fabriqué au Danemark, RUBICON est créé à la suite de la connaissance acquise à

Dali Rubicon 5 - Black High Gloss - Prix unitaire - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Enceinte colonne DALI Rubicon 5 Vous êtes un pas de plus à la réalité Depuis plus de trois décennies, nous avons été consacrée à la poursuite de l'excellence en audio. DALI RUBICON est une nouvelle étape dans ce voyage. Conçu et fabriqué au Danemark, RUBICON est créé à la suite de la connaissance acquise à