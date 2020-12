Le culte des enfants de Dieu (The Family International): Histoire du culte apocalyptique pédophile

1960 | 1 décembre 2020

le Enfants de Dieu, une culte religieux dirigé par le charismatique et persuasif David Berg, a attiré l’attention des enquêteurs pour ses pratiques douteuses, sa mendicité et ses croyances apocalyptiques, mais pas avant d’entraîner de grands noms hollywoodiens comme Joaquin Phoenix et Rose McGowan dans son site Web. Il fonctionne toujours aujourd’hui, bien qu’en moins de nombres et de pratiques révisées … du moins c’est ce qu’ils prétendent.

David Berg et les adolescents pour le Christ

David Berg est né en Californie en 1919 en Virginie et Hjalmer Berg, qui ont travaillé comme prédicateurs itinérants jusqu’à ce qu’ils soient expulsés de l’Église des Disciples du Christ pour avoir pris de l’argent à des personnes espérant être guéries par Virginia Berg. soi-disant pouvoirs divins. Les Bergs fuirent bientôt la religion organisée et son éthique restrictive et autres en faveur de la vie indépendante, répandre leur propre version de l’Évangile à quiconque paierait. En tant que plus jeune des trois enfants des Bergs, David est né dans ce style de vie à moitié missionnaire et à moitié frauduleux. Il a affirmé plus tard avoir été abusé physiquement et sexuellement par une succession de nounous embauchés par ses parents.

En 1935, David Berg est diplômé de l’école secondaire et a suivi les traces de ses parents pour travailler pour l’Alliance chrétienne et missionnaire dans une église de Valley Farms, Arizona. Il a été renvoyé de ce poste après que des rapports d’inconduite sexuelle ont été signalés et a décidé, comme ses parents avant lui, de suivre sa propre voie, fondant Teens for Christ à la fin des années 60. Bien qu’il ait alors atteint la quarantaine, il ciblait les jeunes, dont beaucoup étaient des fugueurs ou autrement vulnérables, qui étaient réceptifs à son discours d’amour libre, de vie communautaire et de salut avant l’apocalypse imminente. Il a découragé ses partisans d’occuper un emploi, d’économiser de l’argent ou d’envoyer leurs enfants à l’école, ce qui était inutile là-bas à la fin du monde, leur demandant plutôt de survivre en mendiant et en acceptant des dons. Cela s’est avéré avoir pour effet secondaire commode de garder ses disciples isolés et sous son coup.

Lorsque Berg a fondé Teens for Christ (plus tard connu sous le nom d’Enfants de Dieu, The Family of Love, The Family, and The Family International), il n’avait qu’un petit groupe d’adeptes, mais le groupe s’est rapidement développé lorsque Berg a envoyé ses serviteurs dans le monde pour prêcher leur évangile. À son apogée, il comptait plus de 15 000 membres à travers le monde, et plus le groupe devenait grand, plus le contrôle pervers que Berg détenait sur les membres de la secte était grand. Il a commencé abuser des enfants des membres et en encourageant les autres à faire de même, en faisant valoir que l’amour libre ne connaissait pas de limite d’âge. L’un de ses propres enfants, Ricky Rodriguez, a affirmé plus tard qu’il avait été témoin d’orgies, avait été encouragé à caresser des femmes et avait été régulièrement touché de manière inappropriée depuis qu’il était petit.



The (Celebrity) Family International

Peu de temps après leur mariage en 1969, Arlyn et John Lee Bottom ont été recrutés parmi les enfants de Dieu et ont passé les sept années suivantes à voyager à travers l’Amérique du Sud et centrale, répandant la parole de David Berg. Pendant ce temps, le couple a eu cinq enfants: River, Rain, Joaquin, Liberty et Summer. Si vous ne reconnaissez pas ces noms, ajoutez simplement « Phoenix » aux extrémités et profitez de votre Les suspects habituels moment où vous vous rendez compte qu’ils sont tous des stars de cinéma (ou étaient, un cas tragique).

La famille Phoenix, comme ils se sont baptisés à leur retour aux États-Unis en 1977, a quitté la secte après avoir été désenchantée par ses pratiques, en particulier la nouvelle stratégie de recrutement de Berg qu’il avait surnommée «la pêche flirty». Il a ordonné aux jeunes femmes attrayantes de sa secte d’attirer les hommes dans le groupe par la séduction sexuelle, une pratique dénoncée par l’une de ses filles comme « prostitution religieuse » mais Berg a déjà affirmé avoir attiré près de 20 000 nouveaux membres.

Pendant ce temps, l’actrice Rose McGowan a passé sa petite enfance à passer de commune en commune avec son père, artiste et chef de le chapitre italien des Enfants de Dieu. Heureusement, cinq ans seulement après sa naissance, ses parents ont également quitté la secte pour protester contre ses pratiques sexuelles abusives et ont déménagé dans l’Oregon en 1978.

La mort de David Berg

Les pratiques sexuelles déviantes des enfants de Dieu ont finalement attiré l’attention des forces de l’ordre, mais l’enquête est arrivée trop tard pour tenir Berg responsable. Il est mort en 1994 au Portugal, où il se cachait à la fois du FBI et d’Interpol, et sa femme, Karen Zerby, a repris la secte. Dix ans plus tard, leur fils, Ricky Rodriguez (vous vous souvenez de lui?), A fait la une des journaux lorsqu’il a assassiné un autre membre de la secte des Enfants de Dieu, une nounou qui, selon lui, l’avait maltraité dans son enfance, et est décédée par suicide peu de temps après. Rodriguez avait en fait échappé au culte à l’âge adulte, mais il ne pouvait pas échapper au traumatisme qu’il avait subi.

Les Enfants de Dieu ont changé leur nom en 2005 en Family International, espérant peut-être attirer plus de familles, et au cours de la prochaine décennie et demie, le groupe a assoupli bon nombre de ses anciennes règles. Les membres ne sont plus obligés de vivre dans les communes ou interdits d’occuper un emploi, et le groupe ne prêche plus la fin du monde ou n’encourage plus les abus sexuels. Suivant une réorganisation de 2010, le groupe a déclaré qu’il comptait 1 700 membres.