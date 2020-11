Le croate Brozovic est testé positif au coronavirus avant le match contre la Suède – Football

U-Power Baskets de sécurité respirantes S1P SRC MATCH U-Power

Ces chaussures de sécurité type baskets issues de la collection WINNER U-Power sont normées EN 20345 S1P SRC sans métal. Elles seront idéales par temps sec et chaud (période estivale) car ce modèle est très respirant. Pour homme et femme, ce modèle est très confortable et surtout anti-fatigue.