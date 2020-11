Le cricket anglais annonce une tournée historique au Pakistan

L’équipe de cricket d’Angleterre jouera deux Internationaux Twenty20 à Karachi en octobre prochain lors de sa première tournée au Pakistan depuis 2005.

Le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles a annoncé mercredi que son équipe arriverait dans la ville portuaire du sud le 12 octobre. Après avoir joué les Twenty20 consécutivement les 14 et 15 octobre, les deux équipes s’envoleront pour l’Inde le 16 octobre. Coupe du monde T20.

La BCE a également annoncé un programme d’été chargé avec trois pays asiatiques – Sri Lanka, Pakistan et Inde – tous en tournée en Angleterre.

Le Sri Lanka jouera trois ODI à la fin de juin et juillet, suivi d’une tournée pakistanaise comprenant trois ODI et trois Twenty20. L’été anglais culmine avec l’Inde disputant cinq matchs tests en août et septembre.

L’Angleterre a accueilli les Antilles et le Pakistan plus tôt cette année sans fans, mais elle a annoncé un bulletin de vote mercredi pour les matchs à domicile de l’été prochain. On a promis aux spectateurs potentiels un remboursement complet au cas où les jeux devraient être joués sans fans l’année prochaine également.

« Nous avons eu un été incroyable de cricket international cette année avec des performances mémorables, et nous savons à quel point cela a apporté du plaisir aux gens tout en restant à la maison », a déclaré le directeur général de la CE, Tom Harrison, dans un communiqué.

« L’année prochaine, nous avons un autre grand programme international à espérer … C’est une perspective excitante pour les fans anglais, et bien que COVID signifie qu’il y a encore beaucoup d’incertitude, nous espérons vraiment pouvoir accueillir les fans de nouveau sur le terrain en toute sécurité. l’année prochaine pour apporter cette atmosphère unique aux stades à travers le pays. «

Michael Vaughan était capitaine lors de la dernière tournée de l’Angleterre au Pakistan pour trois matchs tests et cinq internationaux d’une journée.

Depuis lors, le Pakistan a accueilli l’Angleterre à deux reprises – en 2012 et 2015 – aux Émirats arabes unis en raison de problèmes de sécurité liés à un voyage au Pakistan.

Le cricket d’essai est revenu au pays après plus de 10 ans lorsque le Sri Lanka a visité le Pakistan à la fin de l’année dernière. Le cricket international a été arrêté au Pakistan après que le bus de l’équipe de cricket du Sri Lanka a été la cible d’une attaque terroriste en mars 2009.

Malgré les restrictions de voyage internationales pendant la pandémie COVID-19 cette année, le Pakistan a pu visiter l’Angleterre et jouer trois matchs tests et trois Twenty20 à Manchester.

« Comme cela a été démontré cet été, nous entretenons une relation solide avec le PCB et la BCE est ravie de pouvoir jouer notre rôle pour assurer le retour en toute sécurité du cricket international dans cette merveilleuse nation de passionnés de cricket », a déclaré Harrison.

Le capitaine d’un jour de l’Angleterre Eoin Morgan. (AP)

Harrison a déclaré que la BCE travaillait en étroite collaboration avec le Pakistan Cricket Board pour assurer la sûreté et la sécurité de son équipe et « bien sûr la situation concernant la pandémie COVID-19 en évolution rapide et en constante évolution ».

Le CCP s’attend à ce que la courte tournée de l’Angleterre montre la capacité du Pakistan à accueillir des matches internationaux et encouragera les visiteurs pour leur tournée au Pakistan pendant la saison 2022-2023.

« Les T20I d’octobre 2021 permettront aux joueurs de cricket anglais de premier plan d’accéder et d’examiner les arrangements de classe mondiale que nous mettrons en place, ce qui leur donnera davantage d’encouragement et de confiance pour non seulement revenir en 2022-2023, mais aussi exprimer leur intérêt pour le Pakistan. Super League », a déclaré Wasim Khan, directeur général du PCB.

L’Anglais Alex Hales a joué pour le champion Karachi Kings dans la PSL qui s’est terminée mardi à Karachi. Un autre Anglais, le polyvalent Samit Patel, représentait Lahore Qalandars, battu en finale par cinq guichets.