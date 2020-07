Le créateur de ‘The Crown’ annonce qu’il y aura enfin une sixième saison

Après plusieurs annulations ces dernières semaines, Netflix a connu une sorte de résurrection. Après avoir confirmé il y a six mois que «The Crown» mettrait fin à sa cinquième saison, la première avec Imelda Staunton, la plateforme a annoncé qu’il y aurait enfin un sixième versement, de sorte que le plan original du scénariste Peter Morgan sera réalisé.

Olivia Colman dans ‘The Crown’

Lorsque cette coupure inattendue a été signalée, c’est Morgan lui-même qui a défendu et justifié la décision. « Au début, j’imaginais que » The Crown « s’étendrait sur six saisons, mais Maintenant que nous avons commencé à travailler sur les parcelles du cinquième, il est devenu clair pour moi que c’est le meilleur moment et le meilleur endroit pour s’arrêter« , a déclaré le créateur du drame d’époque acclamé.

Cependant, avec l’été est venu un autre changement de mentalité, car, comme l’indique Deadline, Morgan a maintenant partagé un autre message contradictoire qui sert à récupérer la feuille de route originale: « Quand nous avons commencé à parler des intrigues de la cinquième saison, Il est devenu clair que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devions revenir au plan d’origine et faire six saisons. Pour être clair, la sixième saison ne nous rapprochera pas du présent, elle nous permettra simplement de couvrir plus en détail la même période.. «

Tournant du siècle

Avec cette clarification, Morgan efface les doutes quant à savoir si nous rencontrerons enfin des personnages comme Meghan Markle dans la série. « The Crown » prendra fin au début du 21e siècle, donnant à Staunton la possibilité de jouer Isabel au cours des mêmes saisons que ses prédécesseurs, Claire Foy et Olivia Colman, que nous reverrons dans le rôle du monarque lors de la quatrième première. saison, qui s’est terminée le tournage juste avant que le coronavirus ne paralyse l’industrie. Pour le moment, à part la signature de Staunton, seule Lesley Manville a été confirmée, qui donnera vie à la princesse Margarita.