Le créateur de personnage de Demons Souls offre jusqu’à 16 millions de permutations

Avec une semaine avant le lancement de Les âmes du démon, Bluepoint et Sony ont pris l’initiative de faire la lumière sur le créateur de personnage retravaillé. D’abord et avant tout, les outils de création sont beaucoup plus robustes cette fois-ci, avec jusqu’à 16 millions de permutations confirmées. Et les joueurs pourront montrer leurs créations dans le tout nouveau mode photo du titre, qui ne manquera pas d’être un succès avec le remake à venir.

Dans un article du blog PlayStation, le directeur créatif de Sony XDev, Gavin Moore, a décrit à quoi les joueurs peuvent s’attendre. Les âmes du démon«Créateur de personnage. Selon Moore, « vous pourrez personnaliser votre apparence avec jusqu’à 16 millions de permutations. » Un tel détail extraordinaire est rendu possible par le niveau de variété des combinaisons et les curseurs avec lesquels les joueurs peuvent bricoler.

Le mode photo offrira toutes les fonctionnalités attendues, telles que les paramètres de l’appareil photo, le zoom avant et arrière, l’ajout de grain de film, le flou des amis, etc. Bluepoint et Sony ont également ajouté quelques autres éléments essentiels au mélange. Par exemple, les joueurs peuvent vouloir cacher le casque de leur personnage ou retirer certaines armes pour capturer le tir parfait. Les âmes du démon«Le mode photo permet justement cela. Changer les poses et les expressions des personnages constituera une autre possibilité.

Toutes les fonctionnalités ne sont pas non plus exclusives au mode photo. Même pendant le jeu normal, les utilisateurs auront la possibilité de profiter des filtres. Un filtre en particulier ne manquera pas d’exciter de nombreux classiques Les âmes du démon ventilateur. Selon Moore, ledit filtre a été conçu pour ajuster les niveaux de luminosité, de couleur et de contraste d’une manière qui ressemble à l’apparence de l’aventure PlayStation 3 originale.

Regardez de plus près le créateur de personnage et le mode photo dans la galerie ci-dessous:

Bluepoint est très attendu Les âmes du démon remake arrive sur PlayStation 5 dans une semaine seulement le 12 novembre.

