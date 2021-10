Le créateur de Dead Space promet que The Callisto Protocol sera l’un des jeux les plus effrayants de tous les temps

Il y a beaucoup d’attentes et de rumeurs autour du jeu vidéo The Callisto Protocol, le jeu vidéo a été annoncé aux Game Awards 2020 et a été présenté comme le projet ambitieux de Glen Schofield, le co-créateur de Dead Space, quelque chose qui a allumé les radars de tous les fans de jeux d’horreur et de science-fiction. Et est-ce que le retour de Glen Schofield dans le genre de l’horreur est quelque chose qui attendait depuis 2013, l’année où Dead Space 3, le dernier titre de la saga, est sorti.

Maintenant Schofield et le directeur du développement Steve Papouts est, a organisé une session de questions et réponses via Discord au nom du développeur Striking Distance, au cours de cette session, les deux créateurs ont promis que le projet Callisto était conçu pour être “le jeu le plus effrayant de tous les temps.” “Nous l’avons fait avec Dead Space et nous le referons”, dijo Schofield.

The Callisto Protocol se déroule dans la prison de Dark Iron sur Callisto, l’une des principales lunes de Jupiter, un endroit spécialement choisi pour que les joueurs se sentent isolés.

“La prison est un endroit vraiment effrayant, et une prison sur la lune morte de Jupiter est terrifiante.”, explique Schofield. “Je ne peux penser à rien de plus désolé et isolé que ça.”.

C’est l’une des raisons pour lesquelles The Callisto Protocol sera un jeu totalement solo. “Il y a une histoire que nous voulons raconter, et la meilleure façon de la raconter était en solo.”, Il a dit. «Parfois, quand vous entrez dans une coopérative, vous ne suivez pas les instructions et vous ne suivez pas l’histoire aussi, et pas seulement cela, nous voulions que ce soit ainsi, nous voulions que vous soyez seul. ce qui rend cela vraiment effrayant. ”

“C’est une question de crédibilité et de caractère raisonnable. Donc, même si nous sommes un jeu de science-fiction qui se déroule dans le futur, nous devons toujours le garder ancré d’une manière qui semble plausible, c’est comme quelque chose qui pourrait éventuellement arriver. Lorsque vous commencez à jouer avec ces connexions, la connexion avec les personnages, la connexion au monde, le décor, le décor, le thème, l’histoire, alors quand nous essayons de vous effrayer ou de créer une scène très effrayante, ou un section pleine de tension Ça frappe juste plus fort. ”

Il faudra attendre 2022 pour savoir si ce titre tient vraiment ce qu’il a promis et parvient à être une sorte de successeur spirituel de Dead Space, dont on se souvient depuis longtemps.