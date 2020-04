Le CPL se joint à la LCF pour demander l’aide du gouvernement pendant la pandémie

TORONTO – La Première Ligue canadienne s’est jointe à la Ligue canadienne de football pour demander au gouvernement fédéral une aide financière pendant la pandémie mondiale.

La ligue de soccer pro de huit équipes a demandé à Ottawa un «financement à court terme» de 15 millions de dollars, affirmant qu’elle fonctionne «sur tous les scénarios» liés au déroulement d’une saison en 2020.

Le CPL devait commencer sa deuxième saison le 11 avril, mais a reporté le coup d’envoi le 20 mars, disant qu’il suivait la décision de Canada Soccer de suspendre toutes les activités de soccer sanctionnées – et les directives COVID-19 des gouvernements et des responsables de la santé interdisant les rassemblements publics.

Mercredi, il a reconnu qu’il avait besoin d’aide sous la forme d’un financement relais.

Le commissaire du CPL, David Clanachan, a déclaré que la ligue soutient pleinement les mesures prises par les gouvernements et les agences de santé pour lutter contre le virus COVID-19.

« Certaines choses sont plus grandes que le football », a-t-il déclaré.

Mais ces actions ont essentiellement paralysé la ligue, qui possède des franchises à Halifax, Ottawa, Toronto, Hamilton, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Victoria.

« Donc, vous n’avez pas de revenus… Pas de fans, pas de revenus. Pas de revenus, pas d’affaires. Pas d’affaires, pas d’emplois », a déclaré Clanachan dans une interview.

La ligue compte 400 employés à temps plein et 1 600 autres travailleurs à temps partiel qu’elle emploie tout au long de la saison.

Clanachan a déclaré que la nature ou la forme exacte de l’aide financière « fait partie de la conversation ».

Le CPL a déjà réduit les salaires des joueurs et du personnel.

Les joueurs verront leur contrat différé de 25%, tandis que les entraîneurs, le personnel technique et les employés des clubs et des ligues bénéficieront de réductions de salaire non spécifiées « pendant cette période difficile afin de garder autant de personnes que possible. »

La LCF recherche jusqu’à 150 millions de dollars d’aide fédérale – 30 millions de dollars maintenant pour gérer l’impact de la pandémie sur les activités de la ligue et jusqu’à 120 millions de dollars supplémentaires en cas de perte de la campagne 2020.

Le commissaire Randy Ambrosie dit que l’avenir à long terme de la LCF serait en péril si la saison était anéantie.

Les deux ligues sont liées. Les Blue Bombers de Winnipeg sont propriétaires du Valor FC, tandis que Bob Young est le propriétaire des Hamilton Tiger-Cats et du Forge FC.

Les deux ligues disent qu’elles peuvent jouer un rôle dans le pays sortant de la crise sanitaire mondiale.

« Nous voulons que notre retour au jeu pour aider à unir les amateurs de soccer et de sports à travers le Canada soit un symbole de l’unité canadienne d’une ligue pour les Canadiens, par des Canadiens », a déclaré le CPL dans un communiqué.

Clanachan dit que la ligue exécute différents scénarios sur ce à quoi pourrait ressembler la saison 2020. Mais le dernier mot sur la reprise du jeu viendra du gouvernement et des autorités sanitaires.

Clanachan a déclaré plus tôt ce mois-ci que le CPL, grâce aux engagements de ses propriétaires, survivra à la pandémie.

« Comme dans toute entreprise, vous faites ce que vous avez à faire et vous ajustez au fur et à mesure. Mais nous sommes là pour le long terme », a-t-il déclaré à La Presse Canadienne. « C’est un long match ici et nous sommes très concentrés sur ce que nous allons construire et l’héritage que nous laisserons à l’avenir. Cela n’a pas changé du tout. »

Mercredi, cependant, il a déclaré que la ligue avait besoin d’aide dans un paysage en constante évolution et difficile à prévoir.

« Cela devient de plus en plus difficile chaque jour qui passe », a-t-il déclaré.