L’Angleterre pourrait tripler sa couverture arborée sans empiéter sur d’autres habitats précieux tels que les tourbières, selon l’analyse des données officielles des Amis de la Terre.La couverture arborée pourrait passer de 10% à 35% de l’Angleterre en quelques années seulement, tandis que Selon les données de la Commission des forêts, les données de la Commission forestière suggèrent de protéger les prairies précieuses, les tourbières et autres réserves riches en carbone.Au total, 3,2 millions d’hectares supplémentaires d’arbres pourraient être plantés sur des terres « à faible risque », ont déclaré les Amis de la Terre. Il exclut la plantation sur des terres agricoles de premier ordre, ou dans des parcs nationaux ou des zones de beauté naturelle exceptionnelle.Le bulletin d’information a coupé le bruit Un porte-parole de la Commission des forêts a déclaré: «Toute proposition de plantation d’arbres significative doit être consultée avec la communauté locale – et les besoins le soutien de la Commission des forêts pour garantir que la plantation est durable. »« Par le biais de la stratégie historique pour les arbres d’Angleterre – qui fait actuellement l’objet de consultations – nous expliquerons comment nous prévoyons de nous associer avec les communautés et les groupes environnementaux pour accroître durablement le couvert arboré à travers le pays. «Le plan comprend la protection des habitats précieux et des terres agricoles de premier ordre (Photo: Christopher Furlong / Getty) Engagements de plantation d’arbres Pendant la campagne électorale, les conservateurs ont promis de planter 30 millions d’arbres par an d’ici 2025, un taux qui, selon certaines estimations, augmenterait le couvert arboré au Royaume-Uni à 16,5% d’ici 2050, ce qui serait tout juste en deçà des objectifs fixés par le Comité sur le changement climatique, qui dit que 19% des terres du Royaume-Uni devraient être couvertes d’arbres d’ici 2050. potentiel de lutte contre la crise climatique et naturelle. Ces données, que le gouvernement semble ignorer, montrent combien de terres il y a pour cela – le tout sans impact sur les habitats clés préexistants « , a déclaré Guy Shrubsole, militant pour les arbres. » La crise climatique ne deviendra plus grave que si des mesures appropriées ne sont pas prises. Cela n’a pas été pris, il est donc temps pour le gouvernement d’établir un plan pour au moins doubler le couvert arboré, parallèlement à d’énormes réductions d’émissions dans des domaines tels que les transports », a-t-il ajouté.

