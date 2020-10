Le cousin Kennedy Michael Skakel ne sera pas rejugé dans l’affaire du meurtre de Martha Moxley, âgée de 45 ans, à Greenwich, Connecticut.

Selon NPR, le procureur en chef de l’État Richard Colangelo a déclaré vendredi que l’État ne demanderait pas un deuxième procès pour Skakel. Il a déposé un «nolle», une déclaration légale permettant de classer l’affaire après 13 mois. La décision intervient après que Colangelo a examiné l’affaire et découvert que sur les 51 témoins potentiels à charge, 17 sont décédés, «ce qui rend difficile de prouver le cas au-delà de tout doute raisonnable», a déclaré son bureau à NPR.

Skakel, aujourd’hui âgé de 60 ans, a été reconnu coupable du meurtre en 2002 et est libéré sous caution depuis 2013 après qu’un juge d’État a annulé sa condamnation. L’affaire a attiré l’attention en raison de la richesse de sa famille, de ses liens avec les Kennedy et de la violence du crime.

Martha Moxley a été assassinée le 30 octobre 1975, juste un an après que sa famille ait déménagé à Greenwich, Connecticut. Elle avait 15 ans et a été retrouvée sous un arbre sur sa propre pelouse après que quelqu’un l’ait matraquée avec un club de golf, puis l’a poignardée au cou avec la poignée. Pendant 23 ans, l’affaire est restée au point mort, jusqu’à ce que son ancien voisin, Skakel, qui avait également 15 ans au moment du meurtre, soit arrêté.

Skakel était le cousin de Robert F. Kennedy Jr. (sa veuve, Ethel Kennedy, était le neveu de Skakel) et les questions de richesse et de privilège tourmentaient l’affaire. Les gens ont remis en question le fardeau de devoir prouver le cas, et de nombreux livres ont été écrits qui capitalisaient sur le lien de Skakel avec les Kennedy. En fait, Kennedy Jr. a écrit un article intitulé «Une erreur de justice», qui a insisté sur le fait que Skakel était innocent, et a suggéré que le tuteur résidant, Kenneth Littleton, a tué Moxley. En 2016, Kennedy Jr. a également écrit un livre intitulé «Pourquoi Michael Skakel a passé plus d’une décennie en prison pour un meurtre qu’il n’a pas commis».

L’affaire a été relatée dans «Meurtre et justice: le cas de Martha Moxley», diffusé sur Oxygen.