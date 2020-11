Le court métrage Hammer Down est un délice – / Film

J’adore les courts métrages. Ils sont une forme de narration qui permet des rebondissements intéressants sur le familier, donnant aux cinéastes un endroit pour perfectionner leur métier. C’est sur les courts métrages que j’ai découvert des cinéastes comme Jason Reitman avant de commencer à faire des longs métrages. En tant que propriétaire d’un site Web de films, je reçois beaucoup de courts métrages et je serai très honnête: la plupart d’entre eux sont mauvais. Mais aujourd’hui, je veux attirer votre attention sur un nouveau court métrage réalisé par (divulgation complète) mon ami Simon Hatt.

Vous pourriez reconnaître le nom de Simon car il est producteur sur le gardiens de la Galaxie suites, La brigade suicide, et Brightburn. Il a commencé comme assistant du réalisateur sur Matthew Vaughn’s X-Men: Première classe, et a gravi les échelons pour devenir le bras droit de James Gunn. Ce court-métrage a été tourné pendant Équipeles vacances de Noël et édité le week-end pendant la pandémie.

Enfoncer est un début de réalisateur très confiant, racontant l’histoire d’une jeune fille (Abigail Dylan Harrison) voyageant avec son père conducteur de camion (C’est nous étoile Chris Sullivan, qui oui, était Taserface dans Gardiens de la Galaxie Vol. 2) alors qu’il fait passer une mystérieuse cargaison. Ce camionneur western est Le professionnel au moyen de Indiana Jones, avec peut-être des nuances de Spielberg Duel – ce qui est un mélange étrange à coup sûr. Le court métrage a fait son festival et il vient d’être joué au Festival international du court-métrage de San Jose, où The Hollywood Reporter l’a qualifié de «film de camionneur à l’esprit de super-héros».

Avec la pandémie en plein effet, Hatt nous a gracieusement permis de présenter en exclusivité le court métrage en ligne. Vous pouvez le regarder ci-dessous et lire mon interview avec Simon Hatt juste en dessous.

Parlez-nous de votre voyage. Vous entendez toujours à Hollywood faire votre chemin, mais ce n’est généralement pas ce qui se passe. Mais au cours de la dernière décennie, vous grimpez les échelons d’assistant à producteur de grands films Marvel. C’est toute une trajectoire.

Mon premier travail dans l’entreprise était de faire fonctionner la climatisation sur Gulliver’s Travels (la version Jack Black). J’ai ensuite travaillé comme assistant de quelques metteurs en scène différents, ce qui m’a vraiment donné une «place au premier rang de l’opéra». J’ai pu voir le fonctionnement de chaque département et comment le réalisateur a collaboré avec tous les artistes et techniciens sur le film. Ce fut une expérience inestimable et a vraiment tout informé depuis.

James Gunn m’a ensuite fait entrer dans un rôle de producteur sur Guardians Vol 2 et nous travaillons ensemble depuis. En tant que producteur, j’ai pu travailler aux côtés de certains des meilleurs du secteur – Peter Safran, Chuck Roven, Kevin Feige, Lou D’Esposito et Victoria Alonso. J’ai appris des choses fantastiques de chacun d’eux. Ce sont des leaders fantastiques avec une grande variété de compétences et de qualités. J’ai eu la chance d’avoir une carrière entourée de cinéastes incroyablement talentueux et généreux. Il ne s’est pas passé un jour où je n’ai pas appris quelque chose de précieux.

Mais la réalisation était toujours là où je voulais atterrir, alors je devais juste trouver une fenêtre pour faire quelque chose. Alors à Noël dernier, j’ai annulé les festivités, je suis allé dans le désert et j’ai créé Hammer Down.

Bien que ce court métrage ne ressemble certainement pas à une histoire vraie, vous pouvez sentir la vérité derrière tant de petits détails spécifiques dans ce film. Comment est-ce arrivé?

En tant qu’enfant, j’ai passé une bonne partie de mon temps dans le camion de mon père, à conduire à travers l’Angleterre. J’ai également regardé Indiana Jones une quantité malsaine. L’action / l’aventure était vraiment dans mes os. Et lors de ces voyages sur la route – chaque chance que j’en aurais je me détacherais et explorerais un entrepôt miteux ou un camion rouillé … Je suppose que je m’imaginais être le compagnon de mon père.

Le monde que nous avons créé à Hammer Down est donc enraciné dans cette vérité.

Et émotionnellement parlant, ces deux personnages sont attachés par leur chagrin et cela vient aussi d’une vraie expérience. Ma mère est morte quand j’étais jeune et j’ai en quelque sorte recommencé à connaître mon père. Le gars qui avait toujours été ma forte silhouette d’Indiana Jones était soudainement vulnérable et blessé. Chris Sullivan a fait un travail fantastique en capturant cela en 13 minutes.

Ce qui me frappe immédiatement, c’est que ce court métrage est tellement confiant pour un début de réalisateur. Des espoirs ou des intentions de développer cela dans une fonctionnalité?

Oui. Je mets actuellement la touche finale au premier conte se déroulant dans le monde de Hammer Down… un long métrage. C’est quelque chose qui me passionne beaucoup. C’est l’histoire intime d’une famille changeante située à la frontière des routes américaines. Stations d’essence et dépotoirs et dîners effrayants.

Et venant naturellement du monde des blockbusters, il y a des séquences d’actions inoubliables pour Hammer Down et Power Wheels. C’est une équipe formidable pour qui j’adore écrire – et c’est vraiment amusant de renverser l’idée de ce que c’est que d’être un mentor – comment la personne dont vous pensez que vous êtes censé vous occuper s’occupe vraiment de vous.

Et oui, vous découvrirez ce qu’il y a dans le camion.

Haha Des indices?

Ce n’est pas l’âme de Marsellus Wallace. Ou une pierre d’infini. Ou l’Arche d’Alliance. J’en ai trop dit.

