Le côté obscur de l’anneau donne un aperçu de la montée et de la chute des herbes de l’UWF

Même avec la communauté de catch qui bourdonne encore la semaine dernière David Schultzépisode focalisé, producteurs Evan Husney et Jason Eisenerc’est Côté obscur de l’anneau ne vous découragez pas quand il s’agit de sujets brûlants. Ce mardi, Vice TV apporte la montée et la chute du fondateur de la Universal Wrestling Federation (UWF) Herbe « M. Electrcity » Abrams. Créée et dirigée par Abrams de 1990 à 1996, l’UWF était une autre tentative de Vince McMahon et la domination du WWF / WWE. Dans « Cocaine & Cowboy Boots: The Herb Abrams Story », les téléspectateurs apprendront de ceux qui étaient là (des lutteurs du ring à ceux qui travaillent derrière la scène avec Abrams) comment se déroulaient les histoires les plus folles entourant l’UWF à l’extérieur de l’anneau.

Dark Side of the Ring saison 2, épisode 8 « Cocaine & Cowboy Boots: The Herb Abrams Story »: la tentative fanatique d’un homme de construire un empire de lutte pour rivaliser avec Vince McMahon va tragiquement détraqué alors que son addiction à l’ego et à la cocaïne tue son rêve – et lui avec.

La deuxième saison se compose de dix épisodes et a concentré ses projecteurs d’investigation sur un large éventail de sujets, en commençant par un regard en deux parties sur la vie et les décès tragiques de Chris Benoit, Nancy Benoitet leur fils, Daniel. De là, la série s’est penchée sur le meurtre de Dino Bravo, le Tournoi « Brawl for All » de la WWF / WWE qui a entraîné des blessures mettant fin à sa carrière, la carrière controversée de la star de l’ECW New Jack et David Schultzviolente rencontre avec un journaliste 20/20 John Stossel. Cette saison se penche également sur la mort de Nancy Argentino, Jimmy Snukapetite amie, l’histoire des légendes de la lutte par équipe faucon et Animal: Les Road Warriors, Herb Abrams‘tentative de construire un empire de lutte, et l’histoire de Owen Hartest mort lors d’un pay-per-view de la WWE. En plus de servir en tant que producteurs exécutifs, Husney sert également d’écrivain sous la direction d’Eisener. Catherine Whyte, Naveen Prasad, et Vanessa Case servent également de producteurs exécutifs, Alex McIntosh produire. Tara Nadolny est le superviseur exécutif de Vice TV, avec la série produite par Vice Studios.

