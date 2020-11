Le Core i7 9700K d’Intel atteint un nouveau prix le plus bas jamais vu

Les derniers processeurs Comet Lake d’Intel vont faire face à une concurrence féroce demain lorsque la série de processeurs Ryzen 5000 d’AMD arrivera enfin sur les tablettes, mais vous êtes nombreux à réaliser que les nouvelles versions apportent des remises plus importantes et de meilleure qualité aux anciens matériels. Après tout, « vieux » ne signifie pas nécessairement mauvais et les processeurs Intel de 9e génération vont toujours de pair avec les derniers et les meilleurs.

Le processeur Intel Core i7 9700K, âgé de deux ans, fait face confortablement au Core i5 10600K de la génération actuelle, qui est notre premier choix pour l’overclocking sur notre liste des meilleurs processeurs de jeu – et pour le moment, il est à son prix le plus bas sur Amazon US avec 29% (120 $) de rabais à 290,52 $. Le même processeur sur Amazon UK coûte actuellement 279,99 £, également le prix le plus bas jamais atteint. Pendant ce temps, l’Intel i9 9900K haut de gamme bénéficie d’une réduction de 5% (20 $) aux États-Unis.

Sous le capot, le i7 9700K est un processeur à huit cœurs et huit threads avec une base de 3,6 GHz et une horloge de suralimentation de 4,9 GHz, tandis que le i9 9900K offre le double du nombre de threads avec la même horloge de base et une horloge de suralimentation de 5 GHz.

Ces deux puces font un excellent travail en branchant et en jouant hors de la boîte et vous devriez obtenir plus qu’assez d’images sans bricoler, mais comme le « K » dans leur nom l’indique, ces processeurs sont conçus pour être poussés à leurs limites. Nous pouvons vous aider à tirer le meilleur parti de votre nouvel achat en vous expliquant comment overclocker votre processeur, car cela vous aidera à augmenter les fps.

Une chose à noter est que l’i7 9700K ne dispose pas de la technologie exclusive Hyper-Threading d’Intel, contrairement à l’i9 9900K, mais cela n’affecte pas vraiment les jeux et ne signifie vraiment quelque chose pour ceux d’entre vous qui traitent des charges de travail lourdes, comme la vidéo. édition ou rendu 3D.

Néanmoins, à condition que vous ayez déjà la meilleure carte mère de jeu avec un socket FCLGA1151 ou que vous puissiez en obtenir une bon marché afin qu’elle soit compatible, ces processeurs sont une bonne affaire à leur prix actuel.

