Le COO d’AMC Networks défend le prix élevé d’AMC +: «  C’est la foule du Comic-Con  »

Le nouveau nom AMC Premiere, AMC +, n’est pas un service de streaming particulièrement bon marché, surtout si vous n’êtes pas un client du câble Comcast.

L’abonnement via Comcast Xfinity coûte 4,99 $ par mois. L’ancien AMC Premiere étendu coûte 8,99 $ par mois, soit pratiquement le double de ce prix, pour ceux qui s’abonnent à AMC + via Amazon ou Apple TV. Ailleurs, c’est environ 2 $ de moins par mois: AMC + coûte 7 $ par mois sur Sling, 6,99 $ pour les clients de Dish.

Le COO d’AMC Networks, Ed Carroll, a expliqué que la réduction Comcast * est essentiellement un crédit pour le grand câblodistributeur étant un «co-architecte» du système de distribution SVOD d’AMC.

«Nous avons fait une bonne partie de la modélisation et avons déterminé que 8,99 $ était le bon prix de lancement, et [we] va migrer certaines de ces premières AMC à des prix inférieurs vers des niveaux de prix plus élevés au fil du temps », a-t-il déclaré lors d’une conférence téléphonique lundi matin liée aux résultats du troisième trimestre 2020 d’AMC. «La puissance de la vaste offre sur« The Walking Dead »s’avère très convaincante pour les abonnés, alors quand vous combinez cela avec Shudder… nous avons beaucoup d’expérience dans la programmation dans ce genre.»

Shudder coûte actuellement 5,99 $ par mois, Sundance Now coûte 6,99 $ par mois, a souligné Carroll. Ces deux services individuels sont également inclus dans AMC +.

«C’est la foule du Comic-Con qui a adopté notre série de zombies et des émissions comme ‘Preacher’ et ‘Into the Badlands’ et ‘A Discovery of Witches’ – et c’est large», a poursuivi Carroll.

Ce combo de contenu AMC, Shudder et Sundance Now «atteint un point idéal», a-t-il déclaré. «C’est toujours un produit ciblé, mais c’est un produit avec un plafond nettement plus élevé.»

Carroll a ajouté que le «côté prestige» des marques d’AMC – comme «Mad Men», «Killing Eve» et «Better Call Saul», ainsi que IFC Films et Sundance – est un autre facteur qui fait que AMC + vaut 9 $ par mois.

AMC + est un ensemble de diffusion en continu sans publicité qui comprend le meilleur d’AMC, ainsi que les collections complètes de Shudder, Sundance Now et IFC Films Unlimited. Le service comprend également des séries exclusives et un accès anticipé à certains spectacles.

Pour tout savoir sur les résultats du troisième trimestre d'AMC Networks, cliquez ici.