Le contrôleur DualSense vous permet de sentir comment les lames se rencontrent

Il existe déjà plusieurs exemples d’utilisation des fonctionnalités du nouveau contrôleur DualSense de la PS5. Counterplay Games dévoile aujourd’hui une autre option basée sur son titre de combat Godfall.

Jusqu’à présent, il a été principalement dit que les déclencheurs adaptatifs et la rétroaction haptique peuvent être utilisés pour simuler comment les différentes conditions du sol se sentent dans les jeux de course, ou à quoi ressemble la différence avec une arme à tir continu et à un coup. En cas de Godfall vous vous battez avec des épées, mais ici aussi, vous savez utiliser intelligemment le contrôleur.

Comme l’explique le directeur du jeu, Keith Lee, entre autres choses, les vibrations stéréo et la résistance de déclenchement sont utilisées pour permettre au joueur de sentir comment deux lames se rencontrent.

«Ce qui est passionnant avec le contrôleur DualSense, c’est qu’il a des vibrations stéréo par rapport au grondement et à la résistance des déclencheurs. Ainsi, pour la première fois, vous pouvez créer un sentiment comment une arme frappe une autre arme et comment elle oscille. Le fait que lorsque vous glissez sur le sol, en fonction de la surface du matériau – vous pouvez glisser sur du gravier, du sable ou de l’eau – la façon dont les vibrations fonctionnent ressemble vraiment à ce que ces surfaces ressentiraient. Il est donc beaucoup plus puissant de créer cette expérience. «

Nous ne pouvons qu’espérer que l’enthousiasme initial pour ces fonctionnalités persistera à long terme et ne disparaîtra pas définitivement car il n’est disponible que sur la PS5. Le passé a montré que des efforts de développement supplémentaires sont parfois épargnés s’ils ne peuvent pas être proposés sur toutes les plateformes.