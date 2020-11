Le contrôleur DualSense est un bug, le micro est allumé en permanence

Alterego Table haute ronde 'ELIOT ROUND' blanche avec un pied en métal chromé - Ø 60 cm

Vous êtes un professionnel de la restauration et vous recherchez des tables hautes ? Le mange-debout ELIOT ROUND comblera vos attentes, peu importe le style de votre restaurant. Cette table haute offre un look sobre et élégant. Elle est équipée dun plateau de table rond blanc fixé sur un pied en métal chromé