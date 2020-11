Le contenu de Marvels Avengers Kate Bishop arrive le 8 décembre

En octobre, Crystal Dynamics a annoncé qu’il modifierait ses plans post-lancement pour Les Avengers de Marvel. En conséquence, Kate Bishop n’a pas rejoint la liste comme initialement prévu. L’archer devrait arriver dans quelques semaines, cependant. La saison 1 du contenu post-lancement commence par «Kate Bishop: Operation Taking AIM», qui sortira le mois prochain le 8 décembre.

«Operation Taking AIM» est réglé après les événements de Les Avengers de Marvel‘ histoire principale. Le nouveau chef d’AIM a de grands projets en place, ce qui signifie que le travail des Avengers n’est pas encore terminé. Ainsi, la guerre fait rage. Le contenu gratuit centré sur Kate Bishop la verra voyager dans le temps dans le but de sauver Clint Barton, autrement connu sous le nom de Hawkeye. Mais, bien sûr, les choses ne sont jamais aussi simples qu’elles le paraissent.

Découvrez la première bande-annonce de «Operation Taking AIM» dans le post ci-dessous. (La bande-annonce commence à 1:25.)

Kate est à la recherche de son ancien mentor, Hawkeye, mais en chemin, elle découvre un complot impliquant Nick Fury, un voyage dans le temps et un nouvel ennemi effrayant. Marvel’s Avengers: Kate Bishop – Prendre AIM est prévu pour le 8 décembre 2020! Préparez ces flèches! pic.twitter.com/Xbrw99r9rc – Les Avengers de Marvel (@PlayAvengers) 19 novembre 2020

Les opérations en général sont des expériences d’histoire qui permettent à Crystal Dynamics d’étoffer davantage le récit. Chacun comportera ses propres méchants, personnages jouables et biomes. En fin de compte, cependant, les opérations sont censées toutes partager une histoire interconnectée qui forme un arc complet.

Le studio a également confirmé qu’Ashly Burch (La vie est étrange, Horizon: Aube zéro) prête ses talents à la voix de Kate. Les joueurs peuvent voir plus du personnage en action par eux-mêmes le 8 décembre. Espérons que ce nouveau lot de contenu aidera à donner Les Avengers de Marvel le coup de pouce dont il a besoin.

Les Avengers de Marvel est maintenant en magasin pour les plates-formes PS4, PC et Xbox One. Alors que la rétrocompatibilité permet aux fans de découvrir le titre sur PS5 et Xbox Series X | S maintenant, une version complète de nouvelle génération sera lancée l’année prochaine, gratuite pour tous les joueurs qui possèdent actuellement le jeu.

[Source: Marvel’s Avengers on Twitter]