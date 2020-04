Le conte FLASH de SIMONE & HENRY se poursuit dans FASTEST MAN ALIVE # 2 Preview

« Digital First » de DC Éclat aventures de son Flash Giant les anthologies continuent dans cet aperçu des pages intérieures du 1er mai L’homme le plus rapide vivant # 2.

Flash: l’homme le plus rapide vivant # 2

«Courir comme il n’y a pas de demain» par Gail Simone, Clayton Henry, Marcelo Maiolo et Rob Leigh

Un soldat voyageant dans le temps arrive à Central City et sa mission est de tuer l’homme le plus rapide vivant! Mais qu’est-ce que le Flash a fait (ou fera) pour détruire son monde – et est-il possible de l’empêcher sans mourir?