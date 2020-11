Le constructeur de ville classique Pharaon fait son retour, exploite et tout

Pharaoh, le titre de suivi de Sierra à sa série de jeux de construction de villes César des années 1990, est en train de se refaire. Pharaoh: A New Era est actuellement en développement par Triskell Interactive et sortira en 2021 par l’éditeur français Dotemu.

Aucune date de sortie spécifique n’a encore été fixée pour Pharaoh: A New Era, mais nous avons eu l’occasion de voir une démo pratique avec le développeur, qui a présenté une grande partie des nouveautés de cette édition du jeu de gestion classique. La vedette du spectacle est la refonte graphique totale – tandis que A New Era maintient la perspective isométrique 2D des nouveaux personnages, bâtiments et environnements dessinés à la main, ce qui signifie que cette nouvelle version de Pharaoh sera à l’aise sur les moniteurs 4K modernes.

Chez Pharaon, votre travail consiste à gérer une colonie égyptienne sur le Nil. Comme dans les jeux César, l’objectif était d’optimiser le placement des logements, les installations de recrutement, les chaînes de production et d’approvisionnement et les divertissements afin de tirer le meilleur parti de votre territoire. Vous devrez planifier votre agriculture en fonction des inondations régulières du Nil et produire des cultures et des produits qui soutiennent votre ville ou qui permettent des exportations attrayantes vers les régions voisines.

Comme ce fut le cas à César, l’une de vos principales préoccupations chez Pharaon est la qualité de votre logement. Les masures simples que vous placez au départ s’améliorent à mesure que vous ajoutez l’accès à davantage de services, tels que l’application de la loi, les soins médicaux et les temples. Des maisons de meilleure qualité ouvrent l’accès à de nouvelles structures, et avec ces nouveaux bâtiments, vous pouvez continuer à vous développer et commencer à commercer avec d’autres territoires.

Alors que Pharaoh: A New Era a une toute nouvelle base de code – elle est en cours de reconstruction – les développeurs de Triskell veulent s’assurer que les joueurs vétérans de Pharoah se sentiront chez eux dans la nouvelle version. Ils sont allés jusqu’à laisser dans des exploits spécifiques que les joueurs de haut niveau de Pharaon ont compris dans le jeu original.

L’un de ces problèmes concerne l’abus de l’IA du bâtiment. Des structures comme des fermes, des temples et des ateliers de papyrus envoient des «marcheurs» une fois qu’ils sont construits, et ces marcheurs recrutent des ouvriers lorsqu’ils atteignent une zone d’habitation. Le placement judicieux des routes et des bâtiments a permis aux joueurs d’exercer plus de contrôle sur l’endroit où les marcheurs étaient placés et sur la distance que leur itinéraire les mènerait, et Triskell dit qu’il est en train de le reconstruire dans cette nouvelle version du jeu.

«Il existe des moyens de ne jamais avoir à utiliser les barrages routiers, de faire marcher votre marcheur sur des centaines de tuiles avant de revenir au bâtiment en abusant des priorités et des choses du genre», nous a dit un développeur. « C’était quelque chose qui était dans le jeu original – nous ne savons pas si c’était vraiment prévu, mais les joueurs l’ont découvert et l’ont utilisé, donc nous gardons cela dans le remake. »

Pharaoh: A New Era comprendra 50 missions solo lors de son lancement en 2021. Aucune date de sortie spécifique au-delà de 2021 n’a encore été fixée, mais vous pouvez la mettre en liste sur Steam si vous souhaitez recevoir une petite notification. en dehors.