Le conseiller de Nicola Sturgeon était au courant de l’allégation d’Alex Salmond en 2017 mais ne lui a pas dit

L’un des conseillers les plus proches de Nicola Sturgeon a été informé d’une allégation de harcèlement sexuel impliquant Alex Salmond en 2017, mais ne l’a pas mentionnée, ont entendu les MSP.John Somers, le principal secrétaire privé du Premier ministre, s’est dit « débordé » lorsque l’un des des femmes impliquées lui ont fait part de son expérience lors d’une réunion en tête-à-tête.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Connue uniquement sous le nom de Mme A pour protéger son anonymat, elle a ensuite déposé une plainte officielle concernant le comportement présumé de M. Salmond, qui a ensuite fait l’objet d’une enquête. L’enquête sur deux de ces plaintes a par la suite été jugée «illégale» et «entachée de partialité apparente» par les tribunaux, ce qui a coûté aux contribuables écossais plus de 500 000 £. Lire la suite Alex Salmond: L’enquête sur l’inconduite sur Nicola Sturgeon devrait être prolongée En donnant des preuves aux MSP enquêtant sur l’enquête bâclée, M. Somers a déclaré que Mme A avait demandé à le voir le 20 novembre 2017 et lui avait fait part de son allégation contre M. Salmond. débordé lors de cette réunion. Je n’avais jamais rien rencontré de tel dans ma carrière auparavant », a-t-il déclaré.« Débordé »Il a déclaré au comité de Holyrood qu’il ne partageait les informations qu’avec son supérieur hiérarchique après avoir demandé la permission de Mme A, qui l’a ensuite rencontrée pour en discuter davantage. « Je suis clair qu’à aucun moment je n’ai eu la permission de Mme A de partager ces informations avec qui que ce soit, et je ne l’ai donc pas fait », a-t-il ajouté. M. Somers a déclaré qu’il n’avait informé Mme Sturgeon de l’allégation qu’en juin 2018, après M. Salmond l’a personnellement informée des allégations auxquelles il était confronté. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne lui avait pas dit plus tôt, il a répondu: «Je ne le dirais pas au Premier ministre car ce n’était pas mon expérience à partager.» Si j’avais fait cela, je le ferais ont mis le Premier ministre dans un état de connaissance sur quelque chose sur lequel elle n’aurait pas pu agir, à ce stade. »Alex Salmond a toujours nié les allégations portées contre lui (Photo: AFP) Le comité a également entendu dire que le plus haut fonctionnaire d’Écosse a demandé à un autre fonctionnaire de «sonder» si les femmes qui La directrice des ressources humaines du gouvernement écossais, Nicola Richards, a déclaré que l’instruction lui était venue du bureau du secrétaire permanent, Leslie Evans, et avait ensuite été transmise à un autre responsable. n’était «pas leur souhait, ni leur préférence» d’impliquer la police, mais a soutenu que les organismes publics avaient le «devoir» d’agir s’ils le jugeaient nécessaire. Mme Evans a précédemment nié avoir été en «guerre» avec M. Salmond après une Le message texte qu’elle a envoyé à un autre fonctionnaire a conduit à des accusations selon lesquelles elle faisait partie d’un complot visant à le faire tomber.Dans un autre développement potentiellement significatif, le gouvernement écossais a indiqué qu’il publierait les conseils juridiques qu’il a reçus lorsqu’il a contesté la contestation judiciaire de M. Salmond. Le ministre John Swinney a déclaré qu’il était «désireux» de s’assurer que l’information était rendue publique après que les députés ont voté à deux reprises en faveur du précédent habituel selon lequel il doit rester secret pour être levé.