Le Conseil de Hackney demande à la police du Met pour arrêter les vandales de quartier à faible trafic et protéger les projets de fermeture de routes

Le Conseil de Hackney a écrit à la police métropolitaine pour demander une protection policière plus stricte pour ses projets de fermeture de routes. L’arrondissement de Londres se plaignant d’avoir été frappé par une «vague de criminalité» de vandalisme ciblant l’équipement utilisé dans les quartiers expérimentaux à faible trafic (LTN) de l’arrondissement, qui ferment les rues résidentielles à la circulation. Dans les 24 heures qui ont précédé vendredi soir, trois sites de surveillance du trafic ont été endommagés dans l’arrondissement, tandis que plus tôt ce mois-ci, des vandales sur un autre site ont détruit une caméra de surveillance du trafic de 17000 £ et coupé les câbles d’alimentation. L’arrondissement doit faire face à des coûts s’élevant à «des dizaines de milliers de livres» pour réparer les dégâts, selon le conseiller Jon Burke, qui dirige les programmes de transport et d’énergie de Hackney. Ce comptoir de trafic de Richmond Road a été vandalisé pendant la nuit, tout comme celui de Clissold Crescent. L’un des moyens de déterminer le fonctionnement des quartiers à faible trafic consiste à compter le trafic. Les gens qui font cela sont des criminels anti-LTN, tout simplement. pic.twitter.com/JwlmjV6Jh2— Cllr Jon Burke (@jonburkeUK) 20 novembre 2020 Des vandales « hautement organisés » M. Burke a déclaré que les vandales semblent être des opposants « hautement organisés » aux controversés LTN, qui ont été déployés à travers le Royaume-Uni pour rendre les routes résidentielles plus sûres pour les cyclistes novices et les piétons. Les mesures ont suscité de vives critiques et des actes de vandalisme répétés depuis leur introduction à travers le pays en mai, bien que les recherches suggèrent que la majorité des résidents les soutiennent. M. Burke a insisté sur le fait que les attaques contre les LTN n’influenceraient pas le conseil dans ses tentatives de redonner de l’espace routier à ceux qui marchent et font du vélo. «Nous ne sommes pas prêts à céder de quelque manière que ce soit, à donner un seul pouce, aux gens qui pensent qu’ils peuvent intimider leur chemin pour changer d’avis», a-t-il dit à i. «Cela n’arrivera tout simplement pas.» Il souhaite que la police métropolitaine consacre plus de ressources à la capture des responsables des incidents les plus graves. «Je veux que les personnes qui se livrent à cette activité soient arrêtées et poursuivies», a-t-il déclaré. «Nous devons envoyer un signal très fort aux gens qu’il n’est pas juste dans une société libre avec des politiciens démocratiquement élus de prendre la loi en main de cette manière.» Les quartiers à faible trafic se sont révélés controversés, certains résidents s’y opposant avec véhémence (Photo: Mike Kemp / In Pictures / Getty) L’opposition aux pistes cyclables est surestimée Une nouvelle enquête suggère que la plupart des gens soutiennent les mesures visant à augmenter la marche et le vélo. Selon un sondage YouGov réalisé auprès de 2094 adultes britanniques au nom de Cycling UK, 19% seulement des personnes s’opposent aux pistes cyclables et aux autres infrastructures de marche et de cyclisme. Mais les gens seulement un répondant sur trois pense que le public est généralement en faveur de telles mesures, avec 29 pour cent estimant qu’il y a une opposition générale. «Cette enquête montre que les gens veulent clairement des rues plus sûres et plus propres où ils ont confiance que leurs enfants peuvent jouer et faire de l’exercice sans menace de danger, mais ils surestiment massivement l’opposition du public aux pistes cyclables», a déclaré Duncan Dollimore, responsable des campagnes de Cycling UK.

