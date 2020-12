Le concessionnaire annule toutes les précommandes PS5 et XSX du groupe Scalper

Au cours des derniers jours, un soi-disant groupe de scalper a attiré l’attention, se vantant d’avoir obtenu des milliers de précommandes pour la PS5 et la Xbox Series X par des moyens injustes. Le but est de les revendre de la manière la plus rentable possible.

Le karma a frappé ici, cependant, plus vite que le groupe aurait pu le souhaiter, dont toutes les pré-commandes ont été annulées. Avec cela, bien sûr, les bénéfices potentiels vont également à plat. Dans un communiqué, le détaillant explique que les précommandes n’ont été possibles qu’en raison d’une erreur technique du système. En conséquence, ils ont été annulés à nouveau.

«En raison d’un problème technique, certaines personnes ont pu passer des commandes de consoles PS5 et Xbox Series X pendant une courte période dimanche. Cependant, ces articles ne sont pas disponibles à la vente et les clients concernés ont été avisés que leurs commandes ont été annulées. Nous nous excusons pour la confusion. «

Cependant, les annulations affectent également tous les autres clients à partir de ce jour. Cela s’inscrit parfaitement dans l’image de la phase de précommande déjà chaotique des PS5 et XSX, qui n’a jamais été aussi mal organisée aux yeux des clients.

Dans ce pays, cependant, on espère que la PS5 pourra bientôt être à nouveau précommandée, comme les premiers détaillants l’ont indiqué aujourd’hui.