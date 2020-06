Le comte de Monte-Cristo produit par Bear Grylls – / Film

Bear Grylls, célèbre pour son travail à manger des insectes Homme contre nature, se lance dans le cinéma. Grylls produira un nouveau le Comte de Monte-Cristo film, basé sur le roman classique d’Alexandre Dumas. Mais cette adaptation a une tournure: elle se déroule dans l’Afghanistan d’aujourd’hui. Comte de Monte-Cristo a été adapté à l’écran plusieurs fois auparavant, et récemment, David Goyer a été attaché à écrire une version qui était présentée comme un «19e siècle Chevalier noir», Mais ce projet ne s’est jamais concrétisé.

Par date limite, Bear Grylls Banijay JV The Natural Studios fait équipe avec les producteurs Ben Grass et Christophe Charlier pour le nouveau Comte de Monte-Cristo film, « qui mettra l’accent sur l’amitié et la rivalité amère qui se développent entre deux soldats des forces spéciales qui sont envoyés en guerre en Afghanistan. » Publiée sous la forme d’un roman en série entre 1844 et 1846, l’histoire se concentre sur Edmond Dantes, un homme emprisonné pour un crime qu’il n’a pas commis. En prison, Dantes «apprend l’existence d’un grand trésor caché sur l’île de Monte Cristo et il est déterminé non seulement à s’échapper, mais aussi à déterrer le trésor et à l’utiliser pour comploter la destruction des trois hommes responsables de son incarcération. «

Dans un communiqué, Grylls a déclaré: «Nous avons adoré l’idée de mettre à jour cette histoire d’amitié, de trahison et de vengeance universellement appréciée, et nous avons été complètement repris par la vision originale et innovante de Tom Williams. C’est la narration action-aventure à son meilleur et célèbre avant tout la résilience et la rédemption. » Les collègues producteurs Ben Grass et Christophe Charlier ont ajouté: «C’est un honneur de collaborer… à cette nouvelle refonte du classique d’Alexandre Dumas. Notre objectif est de créer un film d’action captivant avec une grande échelle et un balayage qui ravira à coup sûr le public mondial. »

Comte de Monte-Cristo les films ont trouvé leur chemin vers l’écran depuis 1908. L’exemple le plus récent est le film de 2002 réalisé par Kevin Reynolds et avec Jim Caviezel et Guy Pearce. J’ai vu ce film dans les salles de cinéma, mais je ne me souviens pas d’une seule chose à ce sujet, à part le fait qu’il avait le slogan incroyable suivant: « Préparez-vous pour l’aventure. Comptez sur la vengeance. Tu vois, ça dit Compter sur la vengeance, car il a Compter dans le titre. C’est du marketing génial, les amis.

Grylls et la société espèrent commencer à couler le film bientôt, avec des plans pour tourner en 2021.

